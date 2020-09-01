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Dünya Charlie Hebdodan Müslümanlara ağır tahrik Hz Muhammede hakaret içeriği taşıyan karikatür yeniden yayınlanacak
AVRUPA

Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik: Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatür yeniden yayınlanacak

Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu. Derginin yarın yayımlanacak sayısının kapağında Hz. Muhammed’i konu eden yeni bir çizimin yanında, 2005 ve 2006’da yayımlanan hakaret içerikli görseller yer alacak. Karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur" cümlesi yazılacak.

Haber Merkezi AA
Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatür yeniden yayınlanacak.
Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatür yeniden yayınlanacak.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde yine Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı. Derginin paylaşılan kapağına göre, yarın yayımlanacak bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Charlie Hebdo yeniden yayında
DÜNYA
Charlie Hebdo yeniden yayında

Kapakta 12 resim bulunacak

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

İşte Charlie Hebdo dergisine saldırı anı!
OYNAT
İşte Charlie Hebdo dergisine saldırı anı!

Fransa'nın başkenti Paris'te bir mizah dergisine silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. Haftalık yayınlanan karikatür dergisi 'Charlie Hebdo' binasına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, mizah dergisine düzenlenen saldırıyı 'terör saldırısı' olarak niteledi ve Fransız meclisini olağanüstü toplanmaya çağırdı.


  • Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Charlie Hebdo'dan küfürlü kapak
DÜNYA
Charlie Hebdo'dan küfürlü kapak

Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti

Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı. Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti. Saldırılarla ilgili yarın başlayacak davada 14 kişi yargılanacak.

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