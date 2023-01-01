|
Dünya

Çin 2023'te uzaya 60'tan fazla fırlatış planlıyor

Çin'in bu yıl içinde uzaya 60'tan fazla fırlatışla uydular, Ay ve Mars yüzeyinde kullanmak üzere keşif araçları, personel taşıyıcı ve kargo mekiklerinden oluşa 200'den fazla aracı göndermeyi planladığı bildirildi.

12:18 . 21/01/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Çin Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC), yayımladığı rapora göre ülkenin yeni yılda Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna personel ve ikmal seferleri yapacak, Beidou Küresel Konumlama Sistemi ve yer gözlem ağları için yeni uydular fırlatacak, Ay ve Mars keşif programları için yeni nesil keşif araçları geliştirecek.

Yeni yılda 60'tan fazla fırlatışla 200'den fazla aracın uzaya gönderilmesini planlayan Çin, Şıncou-16 ve Şıncou-17 görevleriyle uzay istasyonuna yeni taykonot ekipleri yollayacak.

Tiencou-6 adlı görevle uzay istasyonuna bir de ikmal seferi yapılması hedefleniyor, istasyona ayrı bir modül olarak eklenecek "Şüntien" adlı uzay teleskobunun da bu yıl içinde fırlatılması bekleniyor.

Ay ve Mars keşif araçları

CASC, 2023'te Ay keşif görevinin yeni aşamasında kullanacağı keşif araçlarının geliştirilmesi için çalışacak.

Ülke, 2024'te kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere Çang'ı 6, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Çang'ı 7 ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere Çang'ı 8 keşif araçlarını yollamayı planlıyor.

Ayrıca Mars keşif görevi Tienvın-1'in ardılı olacak Tienvın-2 görevi için de keşif araçları geliştirilmeye başlanacak.

Uydular

CASC, Çin'in ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e alternatif olarak geliştirdiği BeiDou Uydu Konumlama Sistemi için kurduğu ağı desteklemek üzere 3 BeiDou-3 uydusu daha fırlatmayı planlarken yeni nesil BeiDou-4 ağını kurmak için de çalışmalara girişecek.

Ülkenin giderek büyüyen yer gözlem ve keşif uyduları ağları Yaogan ve Gaofın ile bilimsel deneyler ve detaylı gözlem için tasarladığı Şiyan, Çuangşin ve Şicien test uydularını destekleyecek yeni fırlatışlar yapacağı öngörülüyor.

Ayrıca Çin-Fransız ortaklığıyla geliştirilen, "Einstein" adı verilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme (SVOM) uydusunun da ekimde uzaya fırlatılması planlanıyor.



#Çin
#fırlatış
#Mars
#uydu
#uzay
#uzay istasyonu
#Ay
6 dakika önce
default-profile-img
Çin 2023'te uzaya 60'tan fazla fırlatış planlıyor
Saç dökülmesinden varis yaralarına kadar pek çok sorunun çözümü: PRP
Köyleri gezip yaşlı ve engellileri traş ettiler
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemi'ne izin verilmesine tepki: İsveç bütün insanlıktan özür dilemeli
Helton Leite Antalyaspor'da
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na teklif: Adayınızı çekin bizim adayımıza oy verin
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.