Çin: ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır

Malezya ziyaretinin son gününde Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Wang, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Wang, "Amaçlanan şey eski usul Soğuk Savaş zihniyetini geri getirip taraflar arasında çatışmaları kızıştırmak ve jeopolitik rekabeti körüklemektir. ABD'nin Hint-Pasifik stratejisi büyük güvenlik riski taşımaktadır." açıklamasında bulundu.
- Wang, Güneydoğu Asya ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Çin ile yaşadığı sorunların karşılıklı diyalog içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda dış müdahalelerin bertaraf edilmesi gerektiğini savundu.