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Dünya Çin ABDnin gerçek amacı Hint-Pasifik NATOsu kurmaktır
ASYA

Çin: ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilişkin politikalarının "büyük güvenlik riski" taşıdığını söyledi. Wang, "ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
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Malezya ziyaretinin son gününde Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Wang, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Wang, "Amaçlanan şey eski usul Soğuk Savaş zihniyetini geri getirip taraflar arasında çatışmaları kızıştırmak ve jeopolitik rekabeti körüklemektir. ABD'nin Hint-Pasifik stratejisi büyük güvenlik riski taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

  • Wang, Güneydoğu Asya ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Çin ile yaşadığı sorunların karşılıklı diyalog içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda dış müdahalelerin bertaraf edilmesi gerektiğini savundu.

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