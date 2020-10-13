Çin: ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır

Eski Gürcistan Devlet Başkanı Saakashviliye, Yunanistan'da yumruklu saldırıya uğradı

Kimliği belirsiz kişiler dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da Gürcistan eski Devlet Başkanı Mikhail Saakaşvili'ye yumrukla saldırdı. Görgü tanıkları bir kişinin siyasetçiye arkadan yaklaştığını ve birkaç kez kafasına yumruğuyla vurduğunu söyledi.