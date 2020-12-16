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Dünya Çin Almanyadan 100 milyon doz koronavirüs aşısı temin edecek
ASYA

Çin Almanya'dan 100 milyon doz koronavirüs aşısı temin edecek

Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech koronavirüse karşı geliştirilen aşıdan Çin’e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi. Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
24 Kasım’da koronavirüse karşı geliştirmekte olan potansiyel aşı için Çin’de ikinci aşama klinik denemelerine başlandığı duyurulmuştu.
24 Kasım’da koronavirüse karşı geliştirmekte olan potansiyel aşı için Çin’de ikinci aşama klinik denemelerine başlandığı duyurulmuştu.

Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıdan Çin’e 100 milyon doz temin edilmesi konusunda Çinli bir ilaç şirketi ile anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisine dayanan BNT162 adlı aşıdan Çin’e ilk 100 milyon doz temini için anlaşma imzalandığı belirtildi.

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Almanya'daki üretim tesislerinden sağlanacak

Shanghai Fosun Pharmaceutical ve BioNTech’in, mart ayında Alman BioNTech’in mRNA tabanlı “BNT162' aşısının geliştirilmesinde, klinik testlerinin yapılması ve pazarlanmasında Çin’de ortak çalışacaklarını deklare ettiklerinin hatırlatıldığı açıklamada, Çin’e ilk tedarikin BioNTech’in Almanya’daki üretim tesislerinden sağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan, şirketler, 24 Kasım’da Kovid-19 karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşı için Çin’de 2. aşama klinik denemelerine başladıklarını duyurmuştu.

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