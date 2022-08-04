Çin askeri tatbikatları sürdürürken Tayvan: "savaştan yana olmasak da savaşa hazırlanıyoruz"

Tayvan ordusu, Nancy Pelosi'nin adaya yaptığı ziyarete tepki olarak, Çin ordusunun Tayvan kıyılarına yakın eşi görülmemiş dört günlük savaş tatbikatı başlatmasının ardından “savaşı tercih etmeyeceklerine rağmen savaş ihtimaline karşı hazırlandıklarını” söyledi.

Perşembe günü yerel saatle öğlen vaktinde Çin devlet yayın kuruluşu CCTV, füze denemelerini de içermesi beklenen önemli bir askeri eğitim tatbikatı ve organize atış planının başladığını duyurdu.

Atış talimleri dört gün devam edecek

Çin Halk Kurtuluş Ordusu doğu cephesi komutanlığı yerel saatle 1'de Tayvan boğazı'nda “doğu kesimindeki belirli bölgelerde hedefli atış denemeleri” de dahil olmak üzere “uzun menzilli atış eğitimi” verdiğini açıkladı. "Beklenen sonuçların elde edildiğini" söyledi ancak bunun ne anlama geldiğini netleştirmedi.

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Aynı zamanda, Çin'in kıyısındaki Pingtan'da bulunan bir AFP muhabiri, Çin ordusunun suya birkaç küçük roket fırlattığına tanık oldu.