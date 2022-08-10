Dünya Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu ABD Çinin kararlarına şaşırmamalı
ASYA

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD Çin’in kararlarına şaşırmamalı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin’in ABD ile ilişkilerine yönelik aldığı kararların detaylarını paylaştı ve bu kararlara ABD’nin şaşırmaması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu: ABD Çin’in kararlarına şaşırmamalı
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhaoxu

Zhaoxu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin, ‘beceriksiz siyasi bir maskaralık, kötü niyetli bir provokasyon’ olduğunu ifade ederek, “Çin'in ciddi uyarısını görmezden gelen, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal eden Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etmekte ısrar etti. ABD, Çin’in ilişkilere yönelik aldığı kararlara şaşırmamalı” dedi.

ÇİN HANGİ ADIMLARI ATTI?

Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin tek-Çin politikasını ihlal ettiğini savunan Çin, ABD-Çin arasındaki Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri (DPCT), Askeri Deniz Danışma Anlaşması (MMCA) gibi toplantıları iptal etmişti. Öte yandan Çin, yasadışı göçmenler, cezai konularda adli yardımlar, sınır ötesi suçlar, narkotik ve iklim değişikliği konularıyla ilgili iş birliklerini da askıya aldı.

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