Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ‘Tayvan seçimi' açıklaması: İç meselemizdir

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tayvan meselesi Çin'in iç meselesidir. Tayvan'daki durum nasıl değişirse değişsin, dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu temel gerçeği değişmeyecektir. Çin hükümeti tek Çin ilkesine bağlıdır ve ‘Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçılığına, ‘tek Çin, tek Tayvan'a karşıdır. Çin'in pozisyonu değişmeyecek ve uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılık konusundaki genel mutabakatı ve istikrarlı modeli değişmeyecektir. Tek Çin ilkesi Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelidir. Uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğine, Çin halkının ‘Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçı faaliyetlerine karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşme için çaba gösterme yönündeki haklı davasını anlayacağına ve destekleyeceğine inanıyoruz” denildi.