|
Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ‘Tayvan seçimi' açıklaması: İç meselemizdir

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'da dün düzenlenen Başkanlık Seçimi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Tayvan meselesi Çin'in iç meselesidir. Tayvan'daki durum nasıl değişirse değişsin, dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu temel gerçeği değişmeyecektir” denildi.

10:51 - 14/01/2024 Pazar
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Tayvan meselesi Çin'in iç meselesidir. Tayvan'daki durum nasıl değişirse değişsin, dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu temel gerçeği değişmeyecektir. Çin hükümeti tek Çin ilkesine bağlıdır ve ‘Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçılığına, ‘tek Çin, tek Tayvan'a karşıdır. Çin'in pozisyonu değişmeyecek ve uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılık konusundaki genel mutabakatı ve istikrarlı modeli değişmeyecektir. Tek Çin ilkesi Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelidir. Uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğine, Çin halkının ‘Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçı faaliyetlerine karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşme için çaba gösterme yönündeki haklı davasını anlayacağına ve destekleyeceğine inanıyoruz” denildi.


Tayvan'da seçimi bağımsızlık yanlısı aday kazandı


Tayvan'da düzenlenen Başkanlık Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlara göre kazananı Demokratik İlerici Parti (DPP) adayı Lai Ching-te oldu. Ching-te, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, “Bugün Tayvan, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bize duyulan güven için minnettarız. İleriye dönük olarak, Tayvan Boğazı'nda barışı korumaya ve uluslararası toplumda iyi bir güç olmaya kararlıyız” dedi.


#Çin
#Tayvan
#Asya
11 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı