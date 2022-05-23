Dünya Çin Dışişleri Sözcüsü Vang ABD, Çin halkının toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı
ASYA

Çin Dışişleri Sözcüsü Vang: ABD, Çin halkının toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı

Çin Dışişleri Sözcüsü Vang, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Çin Dışişleri Sözcüsü Vang: ABD, Çin halkının toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı
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Çin Dışişleri Sözcüsü Vang, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" dedi.

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