Çin Dışişleri Sözcüsü Vang: ABD, Çin halkının toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı

Hindistan'da Müslümanlara saldırı sürüyor: Camiyi basıp imama saldırdılar

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde Hindu çeteler Kotwali Camii'ni bastı ve imama saldırı düzenledi. Olayı haber alan Müslümanlar mescidi savunmak için olay yerine akın etti.