Çin Dışişleri Sözcüsü Vang: ABD, Çin halkının toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalı

Çin Dışişleri Sözcüsü Vang, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" dedi.
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Çin Dışişleri Sözcüsü Vang, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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