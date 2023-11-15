Çin Gazze'de BM konukevine yapılan saldırıyı kınadı

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, savunma bakanlığının dahili listesine atıfta bulunarak, Pentagon'un İsrail'in "Apaçi savaş gemisi filosu için daha fazla lazer güdümlü füzenin yanı sıra 155 mm'lik mermiler, gece görüş cihazları, sığınak avcısı mühimmatları ve yeni silahları içeren ordu araçları taleplerini yerine getirdiğini" yazdı.