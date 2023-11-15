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Dünya

Çin Gazze'de BM konukevine yapılan saldırıyı kınadı

Çin, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Birleşmiş Milletler'e ait konukevine düzenlediği saldırıyı kınadı.

08:21 - 15/11/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki günlük basın toplantısında, BM personelini hedef alan saldırı nedeniyle "şok içinde olduklarını" ve "şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Saldırılarda hayatını kaybeden tüm BM personelinin yasını tuttuklarını belirten Sözcü Mao, "Şiddet, gerçek güvenliği sağlayamaz. Güç kullanmak kalıcı barışı getirmez." ifadelerini kullandı.


Mao, BM personelinin güvenliğinin etkin şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.


Taraflara uluslararası hukuka uyma ve BM Genel Kurulunun 27 Ekim'de aldığı kararı uygulama çağrısı yapan Mao, çatışmaya derhal son verilerek daha büyük bir insani felaketin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

#Çin
#Gazze
#İsrail
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