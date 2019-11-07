Çin gece bilgisayar oynamayı yasakladı: Akşam 10'dan sonra oyun oynanmayacak

Çin'de çocukları oyun bağımlılığından korumak için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Salı günü yürürlüğe giren yeni bir kanun, 18 yaşın altındaki gençlerin günde 90 dakikadan daha uzun süre veya 08:00-22:00 saatleri dışında oyunları oynamalarını yasaklayan sınırlamalar getirdi.

Haftasonu en fazla üç saat

New York Times'ın haberine göre, Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi hafta başında oyun bağımlılığı, miyopluk ve "toplumun geniş bir kesiminde kötü akademik performans" gibi sorunları ele almayı amaçlayan yeni değişiklikleri duyurdu. Kanuna göre oyun oynama saatlerine gelen sınırlama haftada 7 gün, 90 dakikalık oyun süresine gelen sınırlama ise Pazartesi-Cuma günleri arasında geçerli. Hafta sonları, çocuklara günde en fazla 3 saat izin verilecek. Ayrıca çevrimiçi oyun hesaplarına gerçek adlarını ve kimliklerini kullanarak kaydolmaları gerekecek.

Oyun endüstrisine sınırlama

Oyun oynama sürelerine kontrol getiren sınırlamalara ek olarak, DLC ve mikro ödemelere harcanan paralar için de yeni önlemler alındı. Çinli oyuncuların harcamaları ayda 28 ila 57 dolar arasında bir miktarla sınırlandırılacak ve kullanıcıların yaşına bağlı olarak belirlenen eşyalara harcamalar yapaılabilecek. Yasaklamalar çok ani ve sert olarak yorumlansa da, sektör sınırlamaların geleceğini biliyordu. Birçok oyun ve sağlayıcı zaten Çin pazarında bu tarz benzer kısıtlamalar sağlıyor.

Yeni kanunla hükümet, yıllık 33 milyar dolardan fazla gelir elde eden ve yüz milyonlarca kullanıcıyı barındıran Çin'in çevrimiçi oyun endüstrisini dizginlenmeye çalışıyor.