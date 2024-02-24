Çin gizlilik dereceli bir iletişim test uydusunu uzaya gönderdi

Çin'in Guangdong Eyaleti'nin merkezi Guangzhou'da köprüye çarpan kargo gemisi faciaya neden oldu. Feci kaza sonrası ilk belirlemelere göre beş kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin kazada bir kısmı yıkılan köprüden düşen otobüs şoförü, motosiklet sürücüsü ve bir minibüsteki 3 kişi olduğu ifade edildi.