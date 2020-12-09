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Dünya Çin Google dahil 105 uygulamayı mobil mağazalarından kaldırdı
ASYA

Çin Google dahil 105 uygulamayı mobil mağazalarından kaldırdı

Pekin yönetimi, Tripadvisor'ın da içinde bulunduğu toplam 105 uygulamayı "yasa dışı olduğu" gerekçesiyle mobil uygulama mağazalarından kaldırdı. Çin Siber Uzay İdaresince yapılan açıklamada, "Çin Siber Uzay İdaresi, mobil uygulamaların denetimini güçlendirmeye, yasa dışı mobil uygulamaları ve uygulama mağazalarını derhal temizleyip imha etmeye, net bir siber alan yaratmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı. Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında dünya çapında en çok kullanılan Google, YouTube, WhatsApp, Skype, Facebook, Spotify, Telegram, OneDrive, Twitter, Gmail, Google Play Store, Snapchat, Netflix, Blogger gibi önemli platformları yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Yasaklanan uygulamalara seyahat platformu Tripadvisor da dahil.
Yasaklanan uygulamalara seyahat platformu Tripadvisor da dahil.

Çin, Tripadvisor'ın da içinde bulunduğu 105 uygulamayı mobil mağazalarından kaldırdı

BBC'nin haberine göre, Çin Siber Uzay İdaresince yapılan açıklamada, sanal ortamların temizlenmesi faaliyetleri kapsamında bilişim hukukunu ihlal ettikleri belirtilen ve aralarında dünyaca ünlü seyahat platformu Tripadvisor'ın da yer aldığı 105 uygulamanın mobil uygulama mağazalarından kaldırıldığı belirtildi.

Sanal ortamlarda denetim yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Çin Siber Uzay İdaresi, mobil uygulamaların denetimini güçlendirmeye, yasa dışı mobil uygulamaları ve uygulama mağazalarını derhal temizleyip imha etmeye, net bir siber alan yaratmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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En çok kullanılan uygulamalar da yasak

Söz konusu uygulamaların, "pornografi, fuhuş, kumar ve şiddetle ilgili içeriklerle mücadele amacıyla yasaklandığı" iddia ediliyor.

Çin’de yasaklanan uygulamalar arasında Google, YouTube, WhatsApp, Skype, Facebook, Spotify, Telegram, OneDrive, Twitter, Gmail, Google Play Store, Snapchat, Netflix, Blogger gibi önemli platformlar yer alıyor.

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