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Çin: Kur'an'a yönelik saldırılar Batılıların ikiyüzlülüğünü gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının ve ardından gelen bazı eylemlerin, ''bazı Batılı siyasetçilerin inanç özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü'' gösterdiğini belirtti.

15:26 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning

Sözcü Mao, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir." dedi.

Avrupa'da bazı siyasetçilerin Kur'an- Kerim nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, "Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mao, Çin'in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.


#Türkiye
#Çin
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
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Çin: Kur'an'a yönelik saldırılar Batılıların ikiyüzlülüğünü gösterdi
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