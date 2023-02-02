Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ve benzer eylemlerin ciddi şekilde kınanması ve önlenmesi için Avrupa parlamentolarına çağrı gönderileceğini belirtti. Matviyenko "Avrupa parlamentolarına bu tür eylemleri ciddi şekilde kınayan ve bu tür hakaret içeren eylemlerin önlenmesi için tüm tedbirlerin alınmasını öneren bir çağrı gönderelim" ifadelerini kullandı.