Dünya Çin salgının olduğu bölgeye tüm toplu ulaşımı durdurdu
ASYA

Çin salgının olduğu bölgeye tüm toplu ulaşımı durdurdu

Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.

Haber Merkezi AA
Ülkede yoğun güvenlik oluşturuldu.
Ülkede yoğun güvenlik oluşturuldu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurdu.

  • Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.

Uyarıda ayrıca şehirden transit geçen toplu taşıma araçlarının da güzergahlarını değiştireceği vurgulandı.

Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
OYNAT 00:00
Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor.

Koronavirüs salgını

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli
HAYAT
Çin'den gizemli virüs yayılıyor: Türkiye biyolojik savunma ekipmanlarını geliştirmeli

Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı
GÜNDEM
Korkutan virüs THY uçağında kontrole alınan şüpheli yolcuda çıkmadı

Gizemli virüse karşı aşı önerisi
HAYAT
Gizemli virüse karşı aşı önerisi
Elazığda deprem: 6 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
6 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.
Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.
Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.

100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye geçmiş olsun

Türkiye'ye geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.
Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

​"Tüm birimlerimizle teyakkuzdayız, TSK yardıma hazır".
Abdullah Avcı dönemi bitti

Abdullah Avcı dönemi bitti

​Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.
Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Kritik zirve sonrası ortak açıklama

Erdoğan ile Merkel arasında darbeci Hafter polemiği yaşandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.