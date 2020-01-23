Çin salgının olduğu bölgeye tüm toplu ulaşımı durdurdu

Koronavirüsü tedavisi için 6 günde bin yataklı hastane yapılacak

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.