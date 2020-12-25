Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti: Yetkililerden kınama

Azerbaycan askeri: Biz Türk'üz görüyorsunuz onlar bizim esirlerimize nasıl davranırlar biz ise nasıl davranırız

Azerbaycan askerleri 26 yıl sonra işgalden kurtardıkları Karabağ'da arama çalışmalarını gerçekleştirirken yaşlı ve hasta bir Ermenistan vatandaşını buldu. Yaşlı adamın karnını doyuran ve başında nöbet bekleyen askerler o anları kayda alarak 'Biz Türk'üz görüyorsunuz onlar bizim esirlerimize nasıl davranırlar biz ise nasıl davranırız' dedi.



