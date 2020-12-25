Dünya Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti Yetkililerden kınama
ASYA

Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti

Çin savaş uçakları Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti: Yetkililerden kınama

Çin ordusuna ait 2 uçağın, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahasını (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi. Yetkililer, Tayvan savaş uçaklarının, Çin hava kuvvetlerinin ihlallerini önleme girişiminde bulunduğunu vurgulayarak, Çinli uçakların bu manevralarını kınadı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Çin ordusuna ait Shaanxi Y-8 askeri keşif ve gözlem uçaklarının, güneybatıdan hava sahasına girdiği belirtildi.

Yetkililer kınadı

  • İhlalin ardından Tayvan savaş uçakları bölgeye sevk edildi, Çin uçağına telsizle uyarı yapıldı. Yetkililer, Tayvan savaş uçaklarının, Çin hava kuvvetlerinin ihlallerini önleme girişiminde bulunduğunu vurgulayarak, Çinli uçakların bu manevralarını kınadı.

Çin savaş uçağı düşürüldü iddiası
DÜNYA
Çin savaş uçağı düşürüldü iddiası

Çin ve Tayvan arasındaki anlaşmazlık

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü
OYNAT 00:24
Tayvan ordusu Çin'e ait bir Su-35 savaş uçağını düşürdü
Tayvan hava savunma sistemleri, sınır ihlali yapan Çin'e ait Su-35 savaş uçağını düşürdü. Pilotun, yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz

  • Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Abone Ol Google News
56 saat başladı

56 saat başladı

28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek
Trafik yine kilit

Trafik yine kilit

​Hafta sonu yasakları öncesi İstanbul'da manzara aynı.
Türkiye için yaptığı unutulmayacaktır

Türkiye için yaptığı
unutulmayacaktır

BioNTech aşısı için anlaşma imzalandı.
Tüm yolculara zorunlu

Tüm yolculara zorunlu

Son 72 saatte yapılmış test ve karantina kararı.
33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

33 kişiye 31 bin 950 lira ceza

​Yine ruhsatsız bir kahvehane yine okey oynayanlar.

Hastane yükü azaldı

Hastane yükü azaldı

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.

İstanbul'da <br>büyük düşüş

İstanbul'da
büyük düşüş

​Koronavirüs tedbirleri etkisini gösterdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.