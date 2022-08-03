Dünya Çin Tayvanın hava savunma sahasını ihlal etti
ASYA

Çin Tayvan'ın hava savunma sahasını ihlal etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 27 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Çin Tayvanın hava savunma sahasını ihlal etti
Arşiv.

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 "J-11", 5 "J-16", 16 "SU-30" savaş uçağının hava savunma sahasının güneybatısı ile Tayvan Boğazı'nın ortasındaki bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Uçuşların, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, tartışmalı ziyaretinin yapıldığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

Bakanlık, dün de 21 Çin savaş uçağının ADIZ'a girdiğini bildirmişti

  • Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.
  • Çin'in geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.
  • Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.
  • 4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.
  • Uçuşların sayısının ve sıklığının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündem olmasıyla 2022'nin başından itibaren azaldığı gözlenmişti.
  • ABD Başkanı Joe Biden'ın 23 Mayıs'ta Japonya'yı ziyareti sırasında "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin sözlerinin ardından, 30 Mayıs'ta 30 savaş uçağı ADIZ'a girmişti.

Pelosi'nin ziyareti bölgede Pekin'in tepkisine sebep olmuştu

Pelosi ve heyetini taşıyan uçak dün gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları
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İNSAN GÜCÜ<br><br>Çin<br>1.397.897.720<br><br>Tayvan<br>23.572.052
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AKTİF PERSONEL<br><br>Çin<br>2.000.000<br><br>Tayvan<br>170.000
Title
HAVA GÜÇLERİ<br>Toplam Uçak sayıları<br><br>Çin<br>3285<br><br>Tayvan<br>741
Title
Savaş uçağı sayıları<br>Çin<br>1200<br><br>Tayvan<br>288
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ARAZİ GÜCÜ<br>Tank sayıları<br><br>Çin<br>5250<br><br>Tayvan<br>1110<br>
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Zırhlı araçlar<br>Çin<br>35000<br><br>Tayvan<br>3472<br>
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DENİZ GÜCÜ<br><br>Çin<br>777<br><br>Tayvan<br>117<br>
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Uçak gemileri<br><br>Çin<br>2<br><br>Tayvan<br>0
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Denizaltılar<br>Çin<br>79<br><br>Tayvan<br>4
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İşte dünyanın en güçlü orduları...
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50-Peru
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49-Portekiz
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48-Malezya
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47-Suriye
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46-Bangladeş
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45-Venezuela
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44-Kolombiya
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43-Meksika
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42-Singapur
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41- Çekya
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40-Arjantin
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39-Myanmar<br><br>
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38-Romanya
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37-Hollanda
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36-Birleşik Arap Emirlikleri
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35-Nijerya
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34-Irak
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33-Norveç
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32-İsviçre
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31-Cezayir
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30-Kuzey Kore
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29-Tayland
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28-Vietnam
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27-Yunanistan
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26-Güney Afrika
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25- İsveç
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24-Polonya
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23-Kanada<br><br>
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22-Ukrayna<br><br>
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21-Tayvan
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20-Suudi Arabistan
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19- İspanya
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18-İsrail
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17-Avusturya
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16-Almanya
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15-Endonezya
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14-İran
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13.Türkiye
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12-Mısır
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11. İtalya
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10-Brezilya
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9-Pakistan
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8-Birleşik Krallık
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7- Fransa
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6-Güney Kore
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5-Japonya
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4-Hindistan
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3- Çin
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2-Rusya
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1-ABD
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Çin mi Tayvan mı?
Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları
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