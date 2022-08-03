Çin Tayvan'ın hava savunma sahasını ihlal etti

Tüm dünyanın gözü Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde. Herkesin aklında aynı sorular var? Çin-Tayvan krizi nasıl çözülecek? Çin mi, Tayvan mı daha güçlü? İşte Çin ve Tayvan arasındaki karşılaştırmalı ordu güçleri...

Çin ve Tayvan arasında savaş mı çıktı? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşı henüz bitmemişken Pasifik'te de sular kaynamaya başladı. Peki Çin-Tayvan krizinde en güçlü ordu hangi ülkenin?

Çin mi Tayvan mı: İşte dünyanın en güçlü orduları

Dünyayı ayağa kaldıran gerilim devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden sonra şimdi de Çin ve Tayvan arasındaki kriz tüm dünyayı diken üstünde bıraktı. Gerilim hızla devam ederken arama motorlarında en çok aranan konu, Dünyanın en güçlü orduları oldu. Peki iki ülke arasında en güçlü ordu hangisi? Çin mi Tayvan mı? İşte dünyanın en güçlü orduları.



