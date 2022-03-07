Dünya Çin Ukrayna-Tayvan kıyaslamalarını reddetti Benzerlik kurulamaz
ASYA

Çin 'Ukrayna-Tayvan' kıyaslamalarını reddetti: Benzerlik kurulamaz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tayvan Boğazı'nda yaşanan askeri hareketliliğin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecine benzetilmesini reddetti. İki durum arasında benzerlik kurulamayacağını söyleyen Yi, iki sorun arasındaki en temel farkın; Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu ve Tayvan sorununun tamamıyla Çin'in iç işi olduğunu, buna karşın Ukrayna sorununun iki ülke arasındaki anlaşmazlıktan çıktığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çin Ukrayna-Tayvan kıyaslamalarını reddetti: Benzerlik kurulamaz
Arşiv

Vang, Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) marjında düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve dış ilişkilere dair sorulara yanıt verdi.

"UKRAYNA İLE TAYVAN'DAKİ DURUM FARKLI"

Tayvan Boğazı'nda son yıllarda askeri hareketliliğin arttığı, bunun Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı gibi kaybedilmiş addettiği bir toprağı yeniden kazanmak için askeri bir girişimde bulunabileceği anlamına gelip gelmediğine dair soru üzerine Vang, Tayvan sorunu ile Ukrayna'daki durumun doğası bakımından farklı olduğunu belirtti.

ÇİN: "TEMEL FARK: TAYVAN BİZİM PARÇAMIZ"

Vang, iki sorun arasındaki en temel farkın; Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu ve Tayvan sorununun tamamıyla Çin'in iç işi olduğunu, buna karşın Ukrayna sorununun iki ülke arasındaki anlaşmazlıktan çıktığını vurguladı.

Bazı insanların, Ukrayna sorununda egemenlik prensibini yüksek sesle dile getirirken Tayvan sorununda Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü aşındırmaya çalışmasının açık çifte standart olduğunu savunan Vang, "Tayvan Boğazı'ndaki bugünkü gerginliğin sebebi, Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritesinin 'tek Çin' prensibini reddetmesi ve Tayvan Boğazı'nın iki yakasının tek ve aynı Çin'e ait olduğu statükoyu değiştirmeye teşebbüs etmesidir." dedi.

​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak
FOTOĞRAF 10
Title
Avrupa'da gaz fiyatları, bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırdı.
Title
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği belirtildi.
Title
\"FİYATLAR DAHA YÜKSEK OLABİLİR\"<br><br>Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı aktarıldığı açıklandı.
Title
Gazprom açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Title
\"Bugün, Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü.
Title
Fiyatlar daha yüksek de olabilir.
Title
Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor.
Title
Şirketimiz, uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek.\" ifadeleri kullanıldı.
Title
Rusya, Avrupa'nın doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.
Title
​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak
Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselişinin devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle gaz fiyatları bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırmıştı.

"BAĞIMSIZLIK İÇİN DIŞ DESTEK ARAMAK BEYHUDE"

ABD'de bazı güçlerin de "Tayvan bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlerin büyümesine destek verdiği ve tek Çin prensibini ortadan kaldırmaya çalıştığı görüşünü dile getiren Vang, "Bağımsızlık kazanmak için dış destek aramak beyhude çabadır. Çin'i çevrelemek için Tayvan'ı kullanma planı başarısızlığa mahkumdur." ifadesini kullandı.

Vang, bu türden girişimlerin Ada'nın geleceğini tehlikeye atacağını vurgulayarak, "Tayvan'ın geleceği, Boğaz'ın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimine ve ana kara ile yeniden birleşmeye bağlıdır, dış güçlerin 'boş vaatlerine' değil." değerlendirmesinde bulundu.

AB 'ilişkileriniz malum' diyerek Çin'e çağrı yaptı: Ukrayna için Rusya üzerindeki etkinizi kullanın
DÜNYA
AB 'ilişkileriniz malum' diyerek Çin'e çağrı yaptı: Ukrayna için Rusya üzerindeki etkinizi kullanın

ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ GERİLİM

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus'ta: Müzakerelerin üçüncü turu başladı
DÜNYA
Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus'ta: Müzakerelerin üçüncü turu başladı

ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi Rusya'dan petrol ithalatı yasağı için yasa tasarısı hazırlıyor
Dolmabahçede maç başladı

Dolmabahçe'de maç başladı

​Kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Beykoz savaş alanına döndü

Beykoz savaş alanına döndü

İETT otobüsü, bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi.
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

​AKOM tarih ve saat verip uyardı: Hazırlıklı olun.
'Benim büyükelçim burada değil'

'Benim büyükelçim burada değil'

​Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi.
'Rus uçakları alçaktan<br> uçup korkutuyor'

'Rus uçakları alçaktan
uçup korkutuyor'

​Sığınaktaki Ukraynalılar korku dolu anları anlattı.

Bin kilometrelik sınırı tek başına geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.