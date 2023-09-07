Çin uzaktan algılama özellikli uydusunu fırlattı

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini ile afet önleme ve koruma çalışmalarına destek için kullanılacağı bildirildi.

"Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.