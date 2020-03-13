Çin ve İtalya'nın ardında en çok can kaybı görülen ülke İran'da Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı

İran, Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybı görülen ülke olarak kaydedildi.

Meşhed Belediye Başkanı Kelayi ve Başsavcı Durudi'ye, Kovid-19 teşhisi konuldu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, iki yetkilinin de durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının görüldüğü ülke İran'da koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 10 bini aşarken can kaybı 429'a yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 276 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

OYNAT 00:00 Wuhan maskelerden kurtuluyor Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Wuhan'da koronavirüsle mücadele için kurulan hastanelerden sonuncusu da görevini başarıyla tamamlaması sebebiyle kapatılıyor. Hastane çalışanları görevlerini tamamladıklarını göstermek için maskelerini böyle çıkardı. BiP'te paylaş

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Ne olmuştu?

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

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