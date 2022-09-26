Çin ve Kuzey Kore arasında demir yolu ticareti 5 ay sonra yeniden başladı

Rusya'nın 6 bin 850, ABD'nin ise 6 bin 450 nükleer savaş başlığı var.

En çok nükleer başlık ise iki süper güç Rusya ve ABD'de.

Peki riskin artığı bu dönemde, Rusya ve Batı'nın sahip olduğu nükleer silah kapasitesi ne ve hangi ülkede kaç nükleer başlık var?

Rusya-Ukrayna arasında Doğu Avrupa'da çıkan savaş tüm dünyada yeni bir dünya savaşı beklentisi meydana getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana nükleer savaş riskinin en çok artığı dönemlerden biri yaşanıyor.

Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? Rusya'nın tehdidi sonrası merak ediliyordu: Belli oldu

Ukrayna'ya savaş açarak Batı'yı karşısına alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" açıklamasıyla üstü kapalı olarak nükleer tehditte bulunması tüm dünyada paniğe yol açtı. Moskova'nın tehdidi sonrası Nükleer başlık nedir? Nükleer silah hangi ülkelerde var? Nükleer silahı olan ülkeler hangileridir? Sorularının cevabı merak edilir oldu. Peki hangi ülkede kaç adet nükleer başlık bulunuyor?

