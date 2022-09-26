Çin ve Kuzey Kore arasında demir yolu ticareti 5 ay sonra yeniden başladı

Güney Kore'nin Kuzey ile ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ile Çin arasındaki tren seferlerinin bugün itibarıyla yeniden başladığının gözlendiğini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de Pekin'de günlük toplantısında seferlerin başladığı doğrulayarak,
"ilgili sınır anlaşmaları ve dostane görüşmeler sonucu varılan fikir birliği ile iki ülke arasında sınır aşırı tren seferlerinin sürdürülmesine karar verildiğini" belirtti.
Kuzey Kore hükümeti konuya dair henüz açıklama yapmazken Güney Kore haber ajansı Yonhap, 10'dan fazla vagonlu bir yük treninin, Çin'in Liaoning eyaletinin Dandong şehri ile Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinin merkezi Sinuiju şehrini Yalu Nehri üzerinden birbirine bağlayan demir yolunda görüldüğünü bildirdi.
FOTOĞRAF 6
Kovid-19, iki yıl boyunca herhangi bir enfeksiyon olduğu inkar edildikten sonra yetkililer tarafından Mayıs ayında kabul edilen vakalarda büyük bir artıştan bu yana Kuzey Kore'de şiddetle devam ediyor.
Çin sınır şehri Dandong çok daha iyi durumdaydı ancak vakalarda son zamanlarda yaşanan artış, sıkı önlemlere yol açtı
Genişletilmiş karantinalara rağmen, her gün daha fazla insanın testi pozitif çıkmaya devam etti.
Salgının kaynağını belirleyemeyen yerel yetkililer, iki ülkeyi ayıran Yalu Nehri boyunca yaşayan sakinleri pencerelerini kapatmaya çağırdı.
Öneriler sağlık uzmanlarını şaşırttı. Hong Kong Üniversitesi'nden bir halk sağlığı uzmanı olan Leo Poon, VICE World News'e verdiği röportajda, \"Kovid-19 parçacıklarının bu kadar uzun mesafeler kat ettiği yerlerde daha önce bunun olduğunu hiç duymadım.\" dedi.
Şanghay ve diğer bazı Çin şehirlerindeki kısıtlamalar iki ay sonra gevşemeye başlasa da, bir avuç yeni Kovid-19 vakası tespit edildikten sonra bazı mahalleler yeniden kilit altına alındı.
Çin halkını uyardı: Kuzey Kore'den gelen tozda koronavirüs var pencerelerinizi kapatın
Kuzey Kore sınırındaki bir Çin şehri Dandong, koronavirüsü taşıyan parçacıkların rüzgar yoluyla komşusundan yayılabileceği korkusuyla vatandaşlarına pencerelerini kapatmalarını tavsiye etti.
Birleşmiş Milletler yaptırımları altında ambargo ve dış ticaret kısıtlamalarına tabi olan Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.
Çin, salgın nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demir yolu hattını ocakta hizmete açtığını duyurmuştu fakat nisanda Kuzey Kore'de artan vakalar nedeniyle tren seferleri yeniden kesilmişti.
DÜNYA
Çin'den kritik Rusya açıklaması
FOTOĞRAF 12
Rusya-Ukrayna arasında Doğu Avrupa'da çıkan savaş tüm dünyada yeni bir dünya savaşı beklentisi meydana getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana nükleer savaş riskinin en çok artığı dönemlerden biri yaşanıyor.
Peki riskin artığı bu dönemde, Rusya ve Batı'nın sahip olduğu nükleer silah kapasitesi ne ve hangi ülkede kaç nükleer başlık var?
ABD, Rusya, Çin, İngiltere'nin aralarından olduğu 9 ülkede yaklaşık 15 bin nükleer silah bulunuyor.
En çok nükleer başlık ise iki süper güç Rusya ve ABD'de.
Rusya'nın 6 bin 850, ABD'nin ise 6 bin 450 nükleer savaş başlığı var.
Bu iki ülke dışında Fransa 300,
Çin 280,
İngiltere 215,
Pakistan 140-150,
Hindistan 130-140,
İsrail 80,
Kuzey Kore ise 10-20 adet nükleer başlıklı silaha sahip.
Hangi ülkede kaç nükleer başlık var? Rusya'nın tehdidi sonrası merak ediliyordu: Belli oldu
Ukrayna'ya savaş açarak Batı'yı karşısına alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" açıklamasıyla üstü kapalı olarak nükleer tehditte bulunması tüm dünyada paniğe yol açtı. Moskova'nın tehdidi sonrası Nükleer başlık nedir? Nükleer silah hangi ülkelerde var? Nükleer silahı olan ülkeler hangileridir? Sorularının cevabı merak edilir oldu. Peki hangi ülkede kaç adet nükleer başlık bulunuyor?