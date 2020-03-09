Dünya Çinde 100 yaşında bir kişi koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti
ASYA

Çin'de 100 yaşında bir kişi koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti

Çin'de 100 yaşında bir kişi koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti

Çin'in Wuhan şehrinde yaşayan 100 yaşındaki bir Çinli, koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3 bin 800’den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu. Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Wuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

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Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi. Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği bildirildi.

Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
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Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi.


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