Dünya Çinde 6 büyüklüğünde deprem 3 ölü 60 yaralı
ASYA

Çin’de 6 büyüklüğünde deprem: 3 ölü 60 yaralı

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 60 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Çin’de 6 büyüklüğünde deprem: 3 ölü 60 yaralı
6 şiddetindeki depremde 700'den fazla ev hasar gördü.

Çin Deprem Ağları Merkezine göre ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Luzhou şehrinin Luxian ilçesinde yerel saatle 04.33’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

700'DEN FAZLA EV HASAR GÖRDÜ

10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Kentin acil durum yönetim bürosu, yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. 700’den fazla evin hasar gördüğü depremde şehir genelinde evlerin çoğunda elektrikler kesildi.

6 BİN 900 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yerel yetkililer, depremden etkilenen 6 bin 900’den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı. Demiryolu yetkililerine göre Luzhou yüksek hızlı tren istasyonu kapatılırken, tüm kömür madenlerine yeraltı operasyonlarını durdurma ve madencileri tahliye etme emri verildi.
Depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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