Dünya Çinde bin 983 kişi bulaşıcı hastalıklardan öldü
ASYA

Çin'de bin 983 kişi bulaşıcı hastalıklardan öldü

Çin bulaşıcı hastalıklarla boğuşuyor. Ağustos ayındaki salgınlarda bin 983 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin'de ağustos ayında bulaşıcı hastalıklardan bin 983 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua ajansının Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberine göre, geçen ay (a), (b) ve (c) olarak sınıflandırılan bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan 706 bin 372 vaka tespit edildi ve bu kişilerden bin 983'ü hayatını kaybetti.

Kolera (a) grubunda, tüberküloz, hepatit, ishal, bel soğukluğu ve frengi (b) grubunda, kabakulak, ağız, ayak ve elde meydana gelen şap hastalığı ve bulaşıcı ishal hastalıkları ise (c) grubunda sınıflandırıldı.

Söz konusu bulaşıcı ve salgın hastalıklarda en çok ölüm vakasının b grubundaki hastalıklardan meydana geldiği ifade edildi.

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