Çin'de devlete ait ilaç firması koronavirüs aşısı rezervasyonlarına başladı

Çin'in devlete ait ilaç firması bulduğu aşı için rezervasyon almaya başladı.

Sinopharm adlı şirketin geliştirmekte olduğu aşı için online satışa başladı.

ÖNCELİK SEYAHAT EDECEKLERİN

Sinopharm'ın koronavirüs aşısı rezervasyonlarında öncelik kasım-ocak aylarında yurt dışına seyahat edecek öğrencilere verildi. Denizaşırı görevlerde bulunan kamu personeli ve salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları “acil kullanma” hakkına sahip olacak.

70 BİN KİŞİ REZERVASYON YAPTIRDI

Ülke basınındaki haberlere göre, 70 binden fazla kişi koronavirüs aşısı için rezervasyon yaptırdı. Sinopharm'ın aşı çalışmalarında önceliği salgının patlak verdiği Vuhan ve başkent Pekin'e vereceği kaydediliyor.

Sinopharm'a göre 125 ülkedeki örnek gruplarını kapsayan faz 3 deneme testlerinde iki aşı çalışması bulunan şirket, 22 Temmuz'da aşının acil kullanımı için onay aldı.