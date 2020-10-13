Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Çinde devlete ait ilaç firması koronavirüs aşısı rezervasyonlarına başladı
ASYA

Çin'de devlete ait ilaç firması koronavirüs aşısı rezervasyonlarına başladı

Çin'de devlete ait bir ilaç firması koronavirüs aşısı rezervasyonları almaya başladı. Sinopharm şirketi geliştirmekte olduğu Kovid-19 aşısı kapsamında rezervasyonlarını online olarak başlattı.

Haber Merkezi AA
Sinopharm isimli şirket online satışlara başladı.
Sinopharm isimli şirket online satışlara başladı.

Çin'in devlete ait ilaç firması bulduğu aşı için rezervasyon almaya başladı.

Sinopharm adlı şirketin geliştirmekte olduğu aşı için online satışa başladı.

ÖNCELİK SEYAHAT EDECEKLERİN

Sinopharm'ın koronavirüs aşısı rezervasyonlarında öncelik kasım-ocak aylarında yurt dışına seyahat edecek öğrencilere verildi. Denizaşırı görevlerde bulunan kamu personeli ve salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları “acil kullanma” hakkına sahip olacak.

70 BİN KİŞİ REZERVASYON YAPTIRDI

Ülke basınındaki haberlere göre, 70 binden fazla kişi koronavirüs aşısı için rezervasyon yaptırdı. Sinopharm'ın aşı çalışmalarında önceliği salgının patlak verdiği Vuhan ve başkent Pekin'e vereceği kaydediliyor.

Sinopharm'a göre 125 ülkedeki örnek gruplarını kapsayan faz 3 deneme testlerinde iki aşı çalışması bulunan şirket, 22 Temmuz'da aşının acil kullanımı için onay aldı.

Çin, burun spreyi formundaki koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine onay verdi: İlk örnek olacak
KORONAVİRÜS
Çin, burun spreyi formundaki koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine onay verdi: İlk örnek olacak
Abone Ol Google News
Türbe diye gidiyorlardı

Türbe diye gidiyorlardı

Mitolojik savaşçı mezarı çıktı: Yıllardık gelir dualar ederdik.
Azerbaycana nişan yüzüğünü gönderdi

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Herkesi duygulandıran harekat: Varımızla yoğumuzla yanınızdayız.
Ronaldonun testi pozitif

Ronaldo'nun
testi pozitif

​Portekiz, herkesi endişelendiren açıklamayı yaptı.

Seyirci müjdesi

Seyirci müjdesi

​Milli maça taraftar alınacağı açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakan'a canlı yayında sert çıktı.

Kardeş kardeşe kömek eder

Kardeş kardeşe kömek eder

Erbakan'ın 28 yıl önce Azerbaycan'a gönderdiği Büyükfırat Karabağ'ı anlattı.

Aslolan yüz yüze eğitimdir

Aslolan yüz yüze eğitimdir

​Bakan Selçuk açıkladı: İkinci aşamaya geçtik.

Düzceli mucit yaptı

Düzceli mucit yaptı

'Arı kanat' uçağıyla ​TRT dizisine ilham kaynağı oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.