Çin'de ekonomik gidişata yönelik endişeler artıyor: Yuan dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi

Temmuz ayından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/yuan paritesi offshore piyasada 7,33'le tarihi zirvesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 7,3280 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Çin'de bugün açıklanan verilere göre ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın, verinin alt kalemleri ve özellikle perakende satışların tahminlerin altında kalmasının ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdığını ifade etti.

Resesyon riski artıyor

Ülkede tüketimin özellikle üçüncü çeyreğin son ayında önemli derecede azaldığını, işsizliğin yükseldiğini ve ihracatın yavaşladığına dikkati çeken analistler, Çin ekonomisi için gelecek dönemin zorlu geçebileceğini bildirdi.

Analistler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "sıfır vaka" politikası ve dünyada artan resesyon riskinin doları yuan karşısında desteklediğini belirtti.

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Öte yandan, Çin hükümetinin harcamaları artırması ve Çin Merkez Bankası'nın piyasalara daha fazla likidite sağlayacağı beklentilerinin arttığını aktaran analistler, bu beklentilerin de yuanı baskıladığını söyledi.

DÜNYA Çin yuanı dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi