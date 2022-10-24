Dünya Çinde ekonomik gidişata yönelik endişeler artıyor Yuan dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
ASYA

Çin'de ekonomik gidişata yönelik endişeler artıyor: Yuan dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi

Dolar, diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmeye devam ederken, son olarak bu para birimleri arasına Çin yuanı da katıldı. Çin'de ülkeyi gelecek 5 yılda yönetecek Komünist Parti (ÇKP), 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yönetim organlarını belirlerken, büyümenin aksayabileceği ve bölgede tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler yuanı dolar karşısında tarihi düşük seviyeye taşıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çinde ekonomik gidişata yönelik endişeler artıyor: Yuan dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi
Arşiv.

Temmuz ayından bu yana yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/yuan paritesi offshore piyasada 7,33'le tarihi zirvesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 7,3280 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Çin'de bugün açıklanan verilere göre ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüyerek beklentileri geride bırakmasına karşın, verinin alt kalemleri ve özellikle perakende satışların tahminlerin altında kalmasının ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdığını ifade etti.

Resesyon riski artıyor

Ülkede tüketimin özellikle üçüncü çeyreğin son ayında önemli derecede azaldığını, işsizliğin yükseldiğini ve ihracatın yavaşladığına dikkati çeken analistler, Çin ekonomisi için gelecek dönemin zorlu geçebileceğini bildirdi.

Analistler, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "sıfır vaka" politikası ve dünyada artan resesyon riskinin doları yuan karşısında desteklediğini belirtti.

Öte yandan, Çin hükümetinin harcamaları artırması ve Çin Merkez Bankası'nın piyasalara daha fazla likidite sağlayacağı beklentilerinin arttığını aktaran analistler, bu beklentilerin de yuanı baskıladığını söyledi.

Çin yuanı dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi
DÜNYA
Çin yuanı dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi

Piyasalarda 'Kara Pazartesi'
EKONOMİ
Piyasalarda 'Kara Pazartesi'
Elektrik kesintisi 10 saati bulacak

Elektrik kesintisi
10 saati bulacak

İstanbullular dikkat: Listede birçok ilçe var.
Futbolseverleri şaşırtan istifa

Futbolseverleri şaşırtan istifa

Ligde son zamanlarda en şaşkınlık yaşatan ayrılık gerçekleşti.
İngilterenin yeni Başbakanı belli oldu

Eski Başbakan Liz Truss'ın yerine Hint asıllı Rishi Sunak geldi.

​Annesi Kraliçe Elizabeth'in en büyük tutkusuydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.