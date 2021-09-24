Çin'de gayrimenkul krizi: 90 milyondan fazla insanı barındıracak kadar boş mülk var

Çin'in ikinci büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'nin iflasa yaklaşması piyasaları sarstı. NTV'nin haberine göre şirketin ikinci en büyük hissedarı olan Chinese Estates Holdings, Evergrande Group'taki hisselerinin bir bölümünü sattığını ve holdingden tamamen çıkmayı planladığını bildirdi.

Uzmanlar Evergrande krizini oluşabilecek sorunların ilk yansıması olarak görüyor. Financial Times’ta yer alan habere göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 29’unu gayrimenkul sektörü oluşturuyor.

Son birkaç yıldır aşırı arzın ciddi bir sorun haline geldiği ülkede 90 milyondan fazla insanı barındıracak boş mülk bulunuyor. Bu veriler değerlendirildiğinde bu sayı Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ın tüm nüfusuna yetecek kadar boş daire olduğunu ortaya koyuyor.

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Kumming şehrinde 2013 yılından beri borçlar nedeniyle inşaatı bitirilemeyen Sunshine City II adlı bir kompleks bir dakikadan kısa bir sürede 85 bin kontrollü patlamayla yıkıldı.

Yıkımdan sonra Kunming Daily gazetesinde yayınlanan bir makalede, "Yaklaşık 10 yıldır devam eden bu kentsel yara, sonunda restorasyona yönelik önemli bir adım attı" denildi.

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'Şimdiden birçok şehirde protestolara yol açtı'

Hong Kong merkezli bir danışmanlık şirketi olan Rhodium Group'un yöneticisi Logan Wright, bu kriz nedeniyle Çin'de 30 milyon aileyi barındırabilecek 3 milyar metrekare büyüklüğünde boş mülk bulunduğunu söyledi.

Emlak sektörünün finansal, ekonomik ve sosyal istikrar için bir tehdit haline geldiğini belirten Wright, "Şimdiden birçok şehirde protestolara yol açtı. Çin'in potansiyel büyümesinin önümüzdeki on yılda yüzde 4'ü geçeceğine dair ikna edici bir anlatı sunmak çok zor” dedi.

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“Politika ve ekonomik büyümede bir roller coaster yolculuğuna hazırız” açıklaması yapan Miller, “Bundan 10 yıl sonra GSYİH büyümesi yüzde 1 veya 2 olursa şaşırmam” değerlendirmesinde bulundu.

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