Çin'de genç adamın kulağından 'hamam böceği ailesi' çıkarıldı

Bazı böcek türlerinin yenmesinin insanlar için tehlikeli olup olmadığını anlamak üzere şirketler test görevlisi kiralar. Kimsenin yaralanmayacağından emin olmak için test görevlileri korkunç yemekler yiyor. Risk çok yüksek olduğu için aldığı ücret de ona göre yüksek oluyor.