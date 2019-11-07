Çin'de genç adamın kulağından 'hamam böceği ailesi' çıkarıldı

FoxNews'in haberine göre, Çin'in Sanhı şehrinde "Mr. Lü" olarak anılan 24 yaşındaki bir erkek, aile üyelerinden, ağrıdan kıvrandıran kulağına ışık tutarak bakmasını istedi. Kulağında büyük bir hamam böceği gören aile, genç adamı Sanhı Hastanesi'ne götürdü. Burada doktor Cong Yicin tarafından tedavi edilen adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı.
Cong, "Mr. Lü"nün kulağına böcek ailesinin yerleşmesinin, yatağının yanında yarım kalmış yemek bırakma alışkanlığından kaynaklanabileceğini belirterek, genç adama merhem reçete ettiğini söyledi.
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Hastanenin kulak burun boğaz bölümünün başkanı doktor Ciang Tıngşiang da evlerde hijyenle hamam böceklerinin yayılmasının engelleneceğini, böceklerin insanların burunları ya da kulaklarına girmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.
Hamam böceklerinin "Mr. Lü"nün kulağında ne kadar süre yaşadığı ise bilinmiyor.
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Bazı böcek türlerinin yenmesinin insanlar için tehlikeli olup olmadığını anlamak üzere şirketler test görevlisi kiralar. Kimsenin yaralanmayacağından emin olmak için test görevlileri korkunç yemekler yiyor. Risk çok yüksek olduğu için aldığı ücret de ona göre yüksek oluyor.
Genellikle hayvan severlerin yapacağı bir iş olan evcil hayvan mama test edici sanıldığı kadar kolay değil. Bu test ediciler, evcil hayvanlar için üretilen mamaları tatlarını ve kalitelerini değerlendirmek için kedi veya köpek maması yiyorlar.
Birçok şey için kullanılabilen yılan zehri özellikle tıbbi araştırmalarda kullanılır. Yılan sağımcıları ise bir kaba yılanların zehrini toplayarak para kazanıyor.
Mendil ve kağıt havlu üreticiler, ürünlerin kokmaması için hususi olarak eleman alırlar.
Balık tutmak için gerekli olan solucanları toplayarak para kazananlar var.
El veya ayak modeli olarak da para kazanabilirsiniz.
Böcek yiyerek para kazanıyorlar
Para kazanmak için akla gelmeyecek meslek türleri de var. Muhtemelen daha önce duymadığınız bu işler arasında köpek maması test etmek ve böcek yemek de var. İşte o sıradışı meslekler...
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Yaklaşık 45 yıl boyunca Türkiye, Avrupa ve Amerika'da çeşitli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Miktat Doğanlar, yüzde 40'ı endemik tür olan 25 bin böceklik koleksiyon oluşturdu.
Doğanlar, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nde asistan olarak çalıştığı 1970'ten beri böcek toplamaya başladı.
Görev yaptığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ile eğitim amaçlı gittiği Avrupa ve Amerika'da da böcek toplamayı sürdüren Doğanlar, 45 yıllık süreçte yüzde 80'i Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 25 bin böceği koleksiyonuna ekledi.
Doğanlar, Mustafa Kemal Üniversitesinden emekli olunca, koleksiyonunu Adana'daki Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde kendisine ayrılan odada muhafaza etmeye başladı.
Doğanlar, Bu böceklerin mutlaka ülkemizde kurulacak Ulusal Böcek Müzesi'nde saklanması gerekir. Her enstitüde, her koleksiyonda onları muhafaza edecek özel koşulların sağlanması mümkün değil. diye konuştu.
Doğanlar, Ortadoğu'nun en iyi böcek koleksiyonunun kendisinde olduğunu savunarak, Türkiye'de de birçok kişinin böcek koleksiyonu oluşturduğunu söyledi.
Böcek koleksiyonlarının korunmasının önemine değinen Doğanlar, Böcekler, kendileri üzerinde beslenen diğer böcekler tarafından imha ediliyor. Böylece emekler boşa gidiyor. ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yaklaşık bir milyon böceğin koleksiyonlarda saklandığı bilgisini veren Doğanlar, şunları kaydetti:
Bunlarla ilgilenen kişi emekli olup gittiğinde, tayini çıktığında veya öldüğünde maalesef bakımsız kalarak imha oluyorlar. Bunların mutlaka devlet tarafından muhafaza edileceği bir yerin yapılıp, diğer ülkelerde nasıl ulusal müzelerde muhafaza ediliyorsa, bizim burada da mutlaka korunması gerekiyor.
Onlarla uğraşacak özel elemanlar yetiştirilecek, özel uzmanlar yetişecek veya üniversitelerde çalışacak kişiler denetimli koşullarda çalışacak. Müzelerdeki böcekler korunacak.
Koleksiyonundaki böceklerin yüzde 80'ini Türkiye'den topladığını ifade eden Doğanlar, Türkiye'deki binlerce böcek, Ulusal Böcek Müzesi'ne konulması için bekliyor. dedi.
Dünyadaki böcek müzelerinin özel koşullara sahip olduğunu belirten Doğanlar, Bunlardan endemik olan, sadece Türkiye'de bulunanları yüzde 40'tır. Endemik olanlar, özellikle yeni türlerdir.
Başka yerde de bulunabilir ama bu zamana kadar keşfedilmemiş türlerdir. görüşünü paylaştı.
Doğanlar, bazı türlerin isimlerini kendilerinin verdiğini ifade ederek, Amerika'dan bir tür buldum. Ağzı bayağı büyüktü böceğin. Onun cins ismini 'Kocaağızus' koydum. Özellikle de Amerika'yı ilk keşfeden Piri Reis olduğu için bir türün adını da 'Piri Reisi' koydum. Bizim Piri Reis'in haritasının içerisinde Amerika var. şeklinde konuştu.
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25 bin böceklik koleksiyon
Yaklaşık 45 yıl boyunca Türkiye, Avrupa ve Amerika'da çeşitli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Miktat Doğanlar, yüzde 40'ı endemik tür olan 25 bin böceklik koleksiyon oluşturdu.