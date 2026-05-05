Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti

09:135/05/2026, Salı
DHA
Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.

Çin’in Hunan eyaletinin idari merkezi Changsha şehrinin Liuyang ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün akşam saatlerinde patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel Acil Durum Yönetimi Bürosu, patlamada fabrikada çalışan 21 işçinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.


