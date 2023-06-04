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Dünya

Çin'de heyelan 14 can aldı: Beş kayıp için arama çalışması devam ediyor

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde medyada gelen heyelanda 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından arama ve kurtarma için 180'den fazla kişi seferber edildi.

18:20 . 4/06/2023 Pazar
AA
Çin'in Siçuan eyaletinde heyelan meydana geldi.

Çin'in Siçuan eyaletinde heyelan meydana geldi.

Çin'in Siçuan eyaletindeki heyelanda 14 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Lışan şehrinin Cinkouhı ilçesinde devlete ait maden işletmesinin bulunduğu dağlık alanda heyelan meydana geldi.

Dağdan kopan kütlenin üzerine yığıldığı işçi yatakhanesi toprak altında kaldı. Heyelanda 14 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından arama ve kurtarma için 180'den fazla kişi seferber edildi.

Nemli ve yağışlı iklime sahip güneybatı Çin'de heyelanlara sık rastlanıyor. Özellikle madenler ve altyapı inşaatlarının olduğu bölgelerde kazı faaliyetleri toprağın tutulumunu azaltarak heyelan riskini artırıyor.



#Çin
#Heyelan
#Lışan
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