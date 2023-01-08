Dünya Çinde kamyon taziye çadırına girdi Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ASYA

Çin'de kamyon taziye çadırına girdi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletine bağlı olan Nançang şehrindeki bir köyde seyir halindeki bir kamyonun taziye çadırına çarpması sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Çinde kamyon taziye çadırına girdi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
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Ulusal basındaki haberlere göre, kaza, Taoling köyünde kalabalığın cenaze öncesi taziyelerini bildirmek için toplandığı sırada meydana geldi.

Yoldan geçen kamyonun taziye çadırına dalması sonucu 17 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yerel trafik polisi biriminden yapılan açıklamada, olayın soruşturulduğu, kazanın sebebinin henüz belirlenmediği bildirildi.

Çin'de yorgun uzun yol sürücülerinin ve bakımsız araçların yol açtığı trafik kazalarına geçmişte sık rastlanıyordu. Son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla bu türden kazaların azaldığı gözleniyordu.

Ülkede geleneksel Çin yeni yılının kutlandığı Bahar Bayramı öncesinde seyahat sezonun açılmasıyla bölgeler ve şehirler arası trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

Bu yıl 22 Ocak tarihine denk gelen Bahar Bayramı öncesini ve sonrasının kapsayan 40 günlük tatil döneminde büyük şehirlerde çalışanların memleketlerini ziyaret etmek için taşraya yapacakları seyahat sayısının artacağı tahmin ediliyor.

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