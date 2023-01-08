Çin'de kamyon taziye çadırına girdi: Çok sayıda ölü ve yaralılar var Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletine bağlı olan Nançang şehrindeki bir köyde seyir halindeki bir kamyonun taziye çadırına çarpması sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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