Dünya Çinde koronavirüs alarmı Üniversiteler karantinaya alındı
ASYA

Çin’de koronavirüs alarmı: Üniversiteler karantinaya alındı

Koronavirüste "sıfır vaka" stratejisini uygulayan Çin'de Fucien eyaletinin merkezi Fucou'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle üniversitelerin karantinaya alındığı bildirildi. Alınan kararla kampüslerde yaşayan öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin dışarıya çıkamayacağı, kampüs dışında yaşayanların ise girişlerinin yasaklanacağını belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Çin’de koronavirüs alarmı: Üniversiteler karantinaya alındı
Foto: Arşiv.

Çin'in güneyindeki Fucien eyaletinin merkezi Fucou'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle üniversitelerin karantinaya alındığı bildirildi.

  • Ulusal basındaki haberlere göre, salgın kontrol ve önleme tedbirleri kapsamında şehirdeki 36 üniversite ve yüksekokul kampüsüne giriş çıkışlar yasaklanırken, 9 metropol ilçedeki okullar hafta sonuna kadar tatil edildi.

Fucou Eğitim Dairesi Direktörü You Şin, yaptığı açıklamada, kampüslerde yaşayan öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin dışarıya çıkamayacağı, kampüs dışında yaşayanların ise girişlerinin yasaklanacağını bildirdi.

You, tüm okullar ve eğitim kurumlarına derslerin çevrim içi yürütüleceğini, hafta sonunda yapılacak öğretmen yeterlilik sınavına ise yalnızca yeşil sağlık kodu olan adayların alınacağını belirtti.

Toplam vaka 128 kişi

Fucou'da dün hastalık belirtisi göstermeyen 58 vaka tespit edilirken, son salgında toplam vaka sayısı toplamda 128'e çıktı.

  • Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamakta ısrar edeceğine işaret ediyor.

Çin, Covid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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