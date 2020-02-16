Çin'de koronavirüs ile mücadelede banknotlar dezenfekte ediliyor

Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19'un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların "karantina altına" alındığı duyuruldu.
Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.
Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, "karantina altına" alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.
- İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500'e yükseldi.