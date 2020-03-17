Dünya Çinde koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
ASYA

Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşıya klinik denemeler için onay verildi.

  • Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.

Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.

Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 477 kişi hayatını kaybetti.

Rus havayolu sektörünü koronavirüs vurdu: İflaslar gelebilir
EKONOMİ
Rus havayolu sektörünü koronavirüs vurdu: İflaslar gelebilir

Dünya Sağlık Örgütü: İki çalışanımıza Koronavirüs bulaştı
DÜNYA
Dünya Sağlık Örgütü: İki çalışanımıza Koronavirüs bulaştı

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 135 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
İran'da son 24 saatte koronavirüsten 135 kişi hayatını kaybetti
Afrika değil İtalya

Afrika değil İtalya

​Hastanelerde boş yatak yok, hastalar koridorlarda yatıyor...
Karargahlara ziyaretçi alınmayacak

Karargahlara ziyaretçi alınmayacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler ele alındı.
EURO 2020 ertelendi

EURO 2020 ertelendi

UEFA, dev organizasyonları askıya aldı.
Faizleri<br>1 puan indirdi

Faizleri
1 puan indirdi

​Merkez Bankası'ndan erken faiz kararı.
Koronada<br>korkutan tablo

Koronada
korkutan tablo

​6 ay sürmesi halinde ortaya çıkacak kayıp hesaplandı.
Halkın yüzde<br>73'ü 'başarılı' dedi

Halkın yüzde
73'ü 'başarılı' dedi

​Areda'dan koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma.
Şirketler eve taşındı

Şirketler eve taşındı

​Dünyanın dört bir yanından evden çalışan manzaraları.
Gazda<br>büyük indirim<br>

Gazda
büyük indirim

​Düşen petrol fiyatları Türkiye'ye yarayacak.
İstanbul'da hazırlıklar tamam

İstanbul'da hazırlıklar tamam

​Karantina yurtlarında güvenlik güçleri nöbet tutuyor.
Fırın ve marketlerde açık tehlike

Fırın ve marketlerde açık tehlike

​En az 20 kişi elliyor salgına davetiye çıkartıyor.
2020 dertlerle geldi

2020 dertlerle geldi

​İşte yeni yılın ilk 75 gününde karşılaştığımız 10 büyük sınav...
Korona<br> gündemine ara

Korona
gündemine ara

​Kahramanlar bitme noktasına gelen PKK'ya darbe vuruyor.
Tokalaşmak yasak!

Tokalaşmak yasak!

​İş dünyasında dikkat çeken koronavirüs önlemleri.
14 gün kuralına taahhütname

14 gün kuralına taahhütname

​Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis cezası var.
Süre uzayabilir

Süre uzayabilir

​Bilim Kurulu üyesi Kara'dan okullarla ilgili önemli açıklama.
3. büyük<br>indirim geliyor

3. büyük
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Şişeyi getirene kolonya bedava

Şişeyi getirene kolonya bedava

​"Krizi fırsata çevirenlere inat hayır kampanyası başlattık."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.