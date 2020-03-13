Dünya Çinde Kovid-19 salgınında ölüm ve yeni vaka saysı ilk defa tek haneli rakamlara düştü
ASYA

Çin’de Kovid-19 salgınında ölüm ve yeni vaka saysı ilk defa tek haneli rakamlara düştü

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 179’a yükseldi. Ülkede Kovid-19'dan can kaybı ve yeni vaka sayısı ilk defa tek haneli rakamlara düştü. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Haber Merkezi AA
Çin'deki koronavirüs salgında gerileme kaydedildi.
Çin'deki koronavirüs salgında gerileme kaydedildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, can kaybı 3 bin 179’a, vaka sayısı ise 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e yükseldi.

  • Ülkede son haftalarda hızla gerileyen can kaybı ve yeni vaka rakamları tek haneye indi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu ölümlerin 6’sı salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde olurken, biri Şandong eyaletinde gerçekleşti.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 147’ye müşahade altındaki kişilerin sayısı 12 bin 161’e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111’e çıktı.

Çin'e yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarda saptanan ve "ithal vaka" olarak adlandırılan vaka sayısı da 88’e yükselirken, Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 131’e çıktı.

Çin ile arasında virüsün kaynağı tartışması

Çin’de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Vuhan’da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü.

  • Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien dün Twitter’daki hesabından ABD’yi hedef alarak, ABD ordusunu virüsü Vuhan’a getirmekle itham etmişti.
  • Sözcü Cao, "(Kovid-19) salgınını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmıştı.

Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

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