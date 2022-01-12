Çin'de Omicron vakalarının görüldüğü Tiencin kentinde ikinci toplu test başladı

Eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 14 milyon nüfuslu kentte, bugüne dek 12 milyon test yapıldığı, 7,8 milyon testin sonucunun belli olduğu belirtildi.

2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki kentte, dün 24 saatte 33 vaka daha tespit edildiği, vakaların tamamının Omicron varyantı taşıdığı kaydedildi.

24 saatte 221 vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte, 166'sı yurt içi kaynaklı 221 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 118'i Hınan eyaletinde görüldü. Anyang şehrinde 65, Şuçang'da 41 eyalet merkezi Cıngcou'da 11 yerel vaka tespit edildi.

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Anyang'da vaka artışı, Tiencin'de yayılma zinciriyle bağlantılı vakalardan kaynaklandı. Şehre 28 Aralık 2021'de Tiencin'den gelen bir üniversite öğrencisinde, önceki gün Omicron varyantına rastlanmıştı.

Eyalette vakaların yoğun olduğu Suçang şehrine bağlı Yucou ve Anyang şehrine bağlı Tanying ilçelerinde karantina uygulanıyor.

Şian'da vaka sayısı tek hanelere indi

Bu arada Delta varyantı taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantinada tutulan Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da günlük vaka sayısı tek haneye kadar indi. Dün 8 vakanın tespit edildiği şehirde vaka sayısının azalması, kısıtlamaların kalkacağına dair umutları arttırdı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde de 7 yeni vaka tespit edildi.

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Çin ana karasında dün ayrıca yurt dışı kaynaklı 55 vaka kaydedildi, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 104 bin 189 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 476 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

FOTOĞRAF 8 Yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle dünyada beş milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti ve 250 milyonu aşkın insan enfekte oldu. Aşılar sayesinde küresel salgın henüz kontrol altına alınırken, bilim insanlarından önemli bir uyarı geldi.<br><br> Çin’deki hayvan pazarlarına ilişkin yeni bir çalışma her an yeni bir pandeminin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Avustralya'da yer alan Sydney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Çin'de egzotik gıda olarak ticareti yapılan ve yenen hayvanların 71 tür memeli virüsü barındırdığı açıkladı. Bunlardan 18’inin hem insanlar hem de evcil hayvanlar için \"potansiyel olarak yüksek riskli\" olduğu bildirdi.<br><br><br><br> Çalışmanın yazarlarından evrimsel biyolog Prof. Dr. Edward Holmes, \"Bu çalışma, vahşi yaşam ticaretinin ve canlı hayvan pazarlarının neden gerçekleşmeyi bekleyen bir pandeminin kaynağı olduğunu tam olarak vurgulamaktadır. Bulgularımız, aynı zamanda insanların virüslerini düzenli olarak diğer hayvanlara aktardığını da gösteriyor. Açıkça iki yönlü bir virüs trafiği var” dedi.<br><br> Bununla birlikte, Çin Ulusal Araştırma ve Geliştirme Programı tarafından desteklenen araştırma, kedi benzeri etoburların en tehlikeli virüsleri taşıdığını gösterdi. Prof. Dr. Holmes, \"Misk kedilerinden insanlara sıçrayan başka bir virüs kolayca büyük bir salgın başlatabilir” dedi.<br><br><br><br> Diğer taraftan, dünyadaki ilk Covid-19 vakası Aralık 2019'da Wuhan'da rapor edildi. Bilim insanları yaygın olarak yeni tip corona virüsün Wuhan’daki deniz ürünleri pazarında ortaya çıktığını düşünüyor. Ancak, Covid-19’un kökenleri henüz belirlenmedi. <br><br> <br>DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Covid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Covid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise \"en düşük ihtimal\" olarak gösterilmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin \"en düşük\" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, \"Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak\" açıklamasını yapmıştı.<br><br> Çin, DSÖ'nün Covid-19'un kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetmişti.<br><br> Yeni pandemi kapıda: Çin’de hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 18 tehlikeli virüs bulundu Çin'de egzotik evcil hayvan olarak ticareti yapılan ve yenen onlarca hayvan türü üzerinde yapılan yeni bir araştırma, "potansiyel olarak yüksek riskli" olarak kabul edilen 18 memeli hayvan virüsünü ortaya çıkardı. Bilim insanları, ülkenin ıslak pazarlarda satılan vahşi yaşam türlerinin Covid-19 dışındaki yeni bir salgını her an başlatabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılara göre, en endişe verici olanı ise, küçük bir gece hayvanı olan misk kedilerinde bulunan bir virüs...



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