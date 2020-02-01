Dünya Çinde yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259a çıktı
ASYA

Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı

Çin’de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Virüs sonrası enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vaka sayısının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi. Koronavirüsten bu zamana kadar ölenlerin toplam sayısı da son can kayıpları ile 259' a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.

Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu.

  • Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 13’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye yükseldi.

Son 24 saatte 46 can kaybı

Ayrıca, NHC koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi.

Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.

Koronavirüsü hızla yayılıyor: Ölü sayısı 259'a çıktı
FOTOĞRAF 17
Title
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.
Title
Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı.
Title
Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu.
Title
Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 13’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye yükseldi.
Title
Ayrıca, NHC koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi.
Title
Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti.
Title
Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.
Title
Bununla birlikte 2019-nCoV’nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 599, Guangdong’da 520, Hınan’da 422, Hunan’da 332, Anhui’de 297, Ciangşi’de 286, Sıçuan’da 207, Şandong ve Ciangsu’da 202’ye yükseldi.
Title
Başkent Pekin’de 139’a ulaşan vaka sayısı, Şanghay’da 153, Tiencin’de 34 ve Çongçing’de 238’e çıktı.
Title
Diğer yandan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 11 bin 940’a ulaştı.
Title
Çin dışında ise Tayland’da 19, Japonya’da 15, Singapur’da 13, Güney Kore’de 11, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, Almanya’da 7, Fransa ve ABD’de 6’şar, Vietnam’da 5, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer vaka görüldü.
Title
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Title
Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha gizemli hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Title
Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.
Title
Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Title
Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti.
Title
Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti.
Koronavirüsü hızla yayılıyor: Ölü sayısı 259'a çıktı
Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259'a çıktı.

Bununla birlikte 2019-nCoV’nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 599, Guangdong’da 520, Hınan’da 422, Hunan’da 332, Anhui’de 297, Ciangşi’de 286, Sıçuan’da 207, Şandong ve Ciangsu’da 202’ye yükseldi.
Başkent Pekin’de 139’a ulaşan vaka sayısı, Şanghay’da 153, Tiencin’de 34 ve Çongçing’de 238’e çıktı.

Diğer yandan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 11 bin 940’a ulaştı.

Çin dışında ise Tayland’da 19, Japonya’da 15, Singapur’da 13, Güney Kore’de 11, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, Almanya’da 7, Fransa ve ABD’de 6’şar, Vietnam’da 5, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer vaka görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

  • Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık Bakanı Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında açıklama: 6 kişi uçağa binmekten vazgeçti
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında açıklama: 6 kişi uçağa binmekten vazgeçti

Virüs Türk ürünlerine talebi 5 kat arttırdı
EKONOMİ
Virüs Türk ürünlerine talebi 5 kat arttırdı
Kartalda çöken binanın yerine yapıldı

Kartal'da çöken binanın yerine yapıldı

1 yılda tamamlanan 105 daire ev sahiplerine teslim edildi.
İstanbul ve bazı illere uyarı

İstanbul ve bazı illere uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Vatandaşakuyumcu uyarısı

Vatandaşa
kuyumcu uyarısı

​Yüksek kazanç vaadiyle para ve altın topluyorlar.
6 kişi uçağa<br>binmekten vazgeçti

6 kişi uçağa
binmekten vazgeçti

Bakan Koca'dan tahliye edilen Türkler hakkında çarpıcı açıklama.
Son 24 saatte<br>46 can kaybı daha

Son 24 saatte
46 can kaybı daha

Koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
Virüslü değiliz

Virüslü değiliz

​Yabancı ülkelerdeki Çinliler kendilerine yöneltilen ırkçı tavırlardan rahatsız.
Koca Yusuf<br>Çin'den ayrıldı

Koca Yusuf
Çin'den ayrıldı

49 kişi Wuhan'dan Türkiye'ye getiriliyor.
Yolda parçalanmış cesedi bulundu

Yolda parçalanmış cesedi bulundu

​Arkadaşı geri dönmeyince aramaya çıktı şoke oldu.
Trump'ın evinin<br>önünde çatışma<br>

Trump'ın evinin
önünde çatışma

Eve zorla girmeye çalışan iki kişi gözaltına alındı.
25 saat<br>sonra ulaşıldı<br>

25 saat
sonra ulaşıldı

İkinci işçinin cansız bedeni de göçükten çıkarıldı.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Elazığ'da<br>artçılar sürüyor

Elazığ'da
artçılar sürüyor

4,5 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı.
İngiltere<br>AB'ye veda etti

İngiltere
AB'ye veda etti

​İngiltere 47 yılın ardından resmen Avrupa Birliği'nden ayrıldı.
Dünya altında kalır

Dünya altında kalır

​Yüzyılın Anlaşması'na alkış tutan eller nasıl hesap verecek?
Atina üslerini ABD’ye verdi

Atina üslerini ABD’ye verdi

​Atina resmen Washington'a sığındı.
Verginin gücü

Verginin gücü

​Sadece İstanbul'da 654 okul güçlendirildi.
Rusya katliamın<br>baş ortağı

Rusya katliamın
baş ortağı

​Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.