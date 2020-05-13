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Dünya Çinde yeni panik Cilin şehrinde vaka artışı üzerine yasaklar getirildi
ASYA

Çin'de yeni panik: Cilin şehrinde vaka artışı üzerine yasaklar getirildi

Çin'in Cilin şehrinde son günlerde yeni tip koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine bazı yasaklar uygulanmaya başlarken, toplu taşıma hizmetlerine ve halkın bir araya gelmesine de kısıtlama getirildi.

Haber Merkezi AA
FOTOĞRAF: ARŞİV
FOTOĞRAF: ARŞİV

South China Morning Post'un haberine göre, dün tespit edilen 6 yeni Kovid-19 vakası ile geçen haftadan bu yana görülen toplam vaka sayısının 21'e ulaşmasının ardından Cilin şehrinde tren ve uzun mesafe otobüs hizmetleri durdurulurken, sosyal organizasyonlar yasaklandı ve halka açık kapalı alanlara girişler yasaklandı.

Cilin Belediye Başkan Yardımcısı Gay Dongping, basına yaptığı açıklamada, salgın durumunun, "çok ciddi ve karmaşık olduğunu ve daha da yayılma riski taşıdığını" belirtti.

Gay, "Salgının yayılmasını önlemek için Cilin salgın önleme ve kontrol grubu, şehirde kontrol önlemleri uygulanmasına karar verdi." dedi.

BULAŞMA ZİNCİRİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ulusal 3 salgın önleme ekibinin, durumu araştırmak için eyaletten uzmanlarla çalışmak üzere Cilin'e geldiğini aktaran Gay, tıbbi uzmanların, salgının kaynağını ve bulaşma zincirini en kısa zamanda belirlemek için çalıştığını ifade etti.

  • Yerel yönetimden yapılan açıklamada da alınan önlemler kapsamında bölgedeki tüm yerleşim alanlarına ve köylere giriş çıkışların kapatılacağı belirtildi.

ŞEHİRDEN AYRILANLARA TEST YAPILACAK

Cilin'den ayrılmak isteyen herkesin, ayrılmadan önceki 48 saat içinde yapılmış, Kovid-19 taşıyıp taşımadığını gösteren bir nükleik asit testinin negatif olduğuna dair belge sunması gerekiyor.

Açıklamada, şehirdeki sinemalar, internet kafeler, oyun salonları ve hamamlar gibi kapalı mekanların bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

HASTANELERE YÖNLENDİRME ZORUNLULUĞU

Global Times'ın haberine göre, Cilin'de muayenehanelerin ateşli hastaları kabul etmesi yasaklandı ve bu hastaları, belirlenen hastanelere yönlendirmeleri zorunluluğu getirildi.

Cilin'de geçen haftadan bu yana kaydedilen toplam 21 vaka ile komşu Liaoning eyaletinde görülen 1 vakanın, şehrin yakınındaki Şulan'da yaşayan, Kovid-19 testi 7 Mayıs'ta pozitif çıkan, 45 yaşındaki bir çamaşırhane işçisiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

73 GÜN BOYUNCA VAKAYA RASTLANMADI

Eyaletin dışına seyahat etmediği ve yurt dışından dönen hiç kimseyle irtibatı olmadığı belirtilen söz konusu kadında virüs tespit edilmeden önceki 73 gün boyunca hiçbir yerel vakaya rastlanmadığı ve kadının virüse nasıl yakalandığının hala bilinmediği kaydediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

82 BİN KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Çin ana karasında bugüne kadar 82 bin 926 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Markete girmeden önce ateş ölçüyorlar
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Markete girmeden önce ateş ölçüyorlar
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle alışveriş merkezlerinde de önlem alınıyor. Çin'de yaşayan Türk Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda müşterilerin markete girmeden önce ateş ölçümleri yapılarak kontrol edildiği görülüyor.


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