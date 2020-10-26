Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Çinde yeniden koronavirüs alarmı 5 milyon kişiye test yapılacak
ASYA

Çin’de yeniden koronavirüs alarmı: 5 milyon kişiye test yapılacak

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Kaşgar kentinde 137 asemptomik vaka tespit edildi. Kent sakinlerinin tamamına test yapılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Çin'de yeniden koronavirüs alarmı.
Çin'de yeniden koronavirüs alarmı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alan Kaşgar kentinin Shufu ilçesinde bir konfeksiyon fabrikasında çalışan kadında korona virüs tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi.

Semptom göstermediği belirtilen kadının Çin'de 10 gündür tespit edilen ilk yerel vaka olduğu kaydedildi.

137 ASEMPTOMATİK VAKA

Yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu toplam 137 yeni asemptomatik vakaya rastlandı. 137 vakanın ardından tüm kent sakinine test yapılmasına karar verildi. Cumartesi gecesi 4.7 milyon kişiyi kapsayan test programı başlatıldı. Dün 2.8 milyondan fazla kişiye test yapıldığı, testlerin Salı gününe kadar tamamlanacağı aktarıldı.

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti

OKULLAR KAPATILDI

Kaşgar’daki okullar kapatılırken, negatif bir test raporu olmadıkça vatandaşların kenti terk etmelerine izin verilmiyor.

Aşı gönüllüsü profesör: Aşıdan kaynaklı hiç bir semptom hissetmedim
KORONAVİRÜS
Aşı gönüllüsü profesör: Aşıdan kaynaklı hiç bir semptom hissetmedim
Abone Ol Google News
Fransız malı almayın!

Fransız malı almayın!

Erdoğan'dan bardağı taşıran Fransa'ya boykot çağrısı.
Bize saldırı olursa F-16lar havalanır

Bize saldırı olursa F-16'lar havalanır

​Aliyev, Karabağ'a müdahale planı yapan ülkeleri uyardı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatay'da nefes kesen operasyon

Hatay'da nefes kesen operasyon

Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı.
İdlib'de Rus provokasyonu

İdlib'de Rus provokasyonu

Sınırda katliam yaptılar: 70 ölü!
İstanbul Barosu <br>bu kez kaçamayacak

İstanbul Barosu
bu kez kaçamayacak

Sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulacak.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Bu boykot<br>Fransa'yı sarsar

Bu boykot
Fransa'yı sarsar

​İslam düşmanlarına hadlerini bildirme zamanı...

İYİ Parti'de<br>kriptolar var

İYİ Parti'de
kriptolar var

​Ümit Özdağ bir adım daha ileri gitti.
ABD imamı<br>örgütü böldü

ABD imamı
örgütü böldü

​FETÖ'deki iç çekişme gizlenemez oldu.
Güvenlik güçlerimizi <br>tebrik ediyorum

Güvenlik güçlerimizi
tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama.
Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ay'da heyecan veren keşif

Ay'da heyecan veren keşif

​NASA ilk kez doğruladı.
Sayılar yine arttı

Sayılar yine arttı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati paylaştı.
Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Erdoğan ve Tatar açıklamasında dikkat çeken diyalog.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

​EGM, son bir haftanın bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.