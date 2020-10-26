Çin’de yeniden koronavirüs alarmı: 5 milyon kişiye test yapılacak

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alan Kaşgar kentinin Shufu ilçesinde bir konfeksiyon fabrikasında çalışan kadında korona virüs tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi.
Semptom göstermediği belirtilen kadının Çin'de 10 gündür tespit edilen ilk yerel vaka olduğu kaydedildi.
137 ASEMPTOMATİK VAKA
Yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucu toplam 137 yeni asemptomatik vakaya rastlandı. 137 vakanın ardından tüm kent sakinine test yapılmasına karar verildi. Cumartesi gecesi 4.7 milyon kişiyi kapsayan test programı başlatıldı. Dün 2.8 milyondan fazla kişiye test yapıldığı, testlerin Salı gününe kadar tamamlanacağı aktarıldı.
OKULLAR KAPATILDI
Kaşgar’daki okullar kapatılırken, negatif bir test raporu olmadıkça vatandaşların kenti terk etmelerine izin verilmiyor.