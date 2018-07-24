Çin'deki bozuk aşı soruşturmasında 15 gözaltı

Çin'in Jilin eyaletinde piyasaya bozuk aşı sürdüğü anlaşılan ilaç şirketinin 15 yetkilisinin gözaltına alındığı bildirildi.

China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Çangçun Çangşeng Life Sciences şirketi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 15 şirket yetkilisi, kayıtlarda sahtecilik ve standartların altında üretim yapmak şüphesiyle gözaltına alındı.

Çin Gıda ve İlaç İdaresi müfettişleri, hafta sonu boyunca yaptıkları incelemelerde şirketin üretim ve denetim kayıtlarını sahte şekilde ürettiğini ortaya çıkardı.

Bunun yanı sıra yetkililer, söz konusu şirketin kuduz aşılarının soğutarak muhafaza edilmesi ve kurutulması işleminin parametrelerini gelişigüzel olarak değiştirdiğini belirledi.

Ayrıca şirketin, 7 yaş altındaki çocukları difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi standartların altında ürettiği belirtildi.

Piyasaya sürdüğü kuduz aşılarının bir kısmının bozuk olduğunun anlaşılması üzerine şirketin üretimini durdurması ve kuduz aşılarını toplatması istenmiş, şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Söz konusu şirketin karma aşılarıyla da ilgili şikayetler de kamuoyuna yansımıştı.