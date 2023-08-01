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Dünya

Çin'den ABD'nin Tayvan'a askeri destek sağlamasına sert tepki

Çin Savunma Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a yapacağı 345 milyon dolarlık askeri desteğe "katiyetle karşı çıktıklarını" açıkladı.

17:46 . 1/08/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Tayvan meselesinin Çin’in "iç işleri" olduğunu belirterek, bu konunun ülkenin ABD-Çin ilişkilerinde "geçilmemesi gereken bir kırmızı çizgi" olduğunun altını çizdi.

ABD’nin Tayvan’daki "ayrılıkçı güçleri ve provokatif davranışları" desteklediğini vurgulayan Tan, ülkesinin ABD'nin Tayvan'a yapacağı askeri desteğe "katiyetle" karşı çıktığına işaret etti.

Tan, "Tarihin çarkları Çin'in yeniden birleşmesine doğru dönüyor ve hiçbir birey ya da güç bunu durduramaz." ifadelerini kullandı.

ABD'den Tayvan'a askeri yardım

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Temmuz'da yayımladığı başkanlık genelgesiyle ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Sun Li-Fang, 29 Temmuz'da ABD'ye söz konusu yardım için teşekkür ederek, "Açıklanan yardım paketi, Tayvan'ın kendini savunma kabiliyetlerine de destek olacaktır." açıklamasını yapmıştı.

Çin’in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, 30 Temmuz'da ABD’nin Tayvan’a 345 milyon dolarlık askeri desteğinin "Pekin’in adayla birleşme iradesini" kıramayacağını açıklamıştı.



#ABD askeri destek paketi
#ABD Tayvan ilişkileri
#Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü
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