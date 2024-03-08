Çin'den altı Avrupa ülkesine tek taraflı vize muafiyeti: 15 gün seyahat edebilecekler

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, İsrail'i "yalnız ve sessiz" protesto eden Furusawa Yusuke, Japon halkının dikkatini Gazze'deki saldırılara çekmeyi hedefliyor. Furusawa, protesto için başkentte bazı ünlü markaların mağazaları ile ABD ve İsrail'in Tokyo Büyükelçilikleri ve Japonya Dışişleri Bakanlığı gibi binaları tercih ediyor. Günlük mesaisi sonrası bu tanınmış binaların önüne gelen Furusawa, "Gazze soykırımını durdur" yazılı pankartı havaya kaldırırken "Ateşkes" yazılı pankartı da boynuna asıyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda sessizce yalnız başına bekleyen Furusawa, kent halkının nazarıdikkatini Gazze'deki katliama çekmek istiyor.