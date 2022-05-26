Çin'den BM İnsan Hakları Konseyi'ne rest: Patronluk yapmanıza gerek yok

CNN International'ın haberine göre Xi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile görüntülü bir görüşme yaptı.

Altı günlük bir tur için Çin'e gelen Bachelet'in, Çin hükümetinin Uygur ve diğer insanlara karşı toplu gözaltı, zorla asimilasyon, zorla çalıştırma ve zorla kısırlaştırma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı uzak batıdaki Sincan bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Xi, Bachelet'e Çin'in insan hakları gelişiminin "kendi ulusal koşullarına uygun olduğunu" söyledi.

Xi Jinping Bachelet ile konuşmasında, "İnsan hakları konusunda hiçbir ülke mükemmel değildir, diğer ülkelerde patronluk yapacak 'vaizlere' gerek yoktur, meseleyi politize etmelerine, çifte standart uygulamalarına veya başka ülkelere müdahale etmek için bunu bir bahane olarak kullanmalarına gerek yoktur." ifadelerini kullandı.

Bachelet'in gezisi esnasında ona uluslararası hiçbir gazetecinin eşlik etmeyeceği bildirildi.