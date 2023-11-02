Çin'den İsrail'e ve destekçilerine tepki: Vicdanlı hiçbir ülke bu trajedilerin sürmesine izin veremez

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Uluslararası topluma ateşkes çağrısı

İki bakan da çatışmanın sona ermesi ve insani krizin önlenmesi için uluslararası çözüm çağrısında bulundu.





El Busaidi, Çin'in Filistin meselesine yönelik adil ve yapıcı tutumunu takdirle karşıladığını ifade ederek, Çin'in çatışmanın tüm taraflarına sürekli olarak itidal ve ateşkes çağrısında bulunduğunu ve Arap ülkeleri tarafından önerilen Birleşmiş Milletler kararına lehte oy verdiğini hatırlattı.





Bakan, bu duruşun adalet ve hakkaniyeti yansıttığını, Çin'in sorumluluk sahibi büyük ülke imajını ve uluslararası liderliğini ortaya koyduğunu söyledi.





Gazze'nin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna ve gelecek haftalarda daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin muhtemel olduğuna işaret eden El Busaidi, ateşkes sağlanması ve daha büyük bir insani krizin önlenmesi yönünde uzlaşıya varılması için BM Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşeni acilen yapması gerektiğini vurguladı.





Bu ay BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını devralan Çin'in önemli bir rol oynamasını beklediklerini söyleyen bakan, Umman'ın Çin ile son derece benzer bir tutuma sahip olduğunu, meselenin çözümünde diyaloğun tek yol olduğuna inandıklarını ve Ortadoğu'da barış sürecini en kısa sürede yeniden başlatmak istediklerini belirtti.





İsrail destekçilerine tepki gösterdi

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Vang ise Gazze'deki mevcut durumun her geçen gün kötüye gittiğini ve sivil kayıpların sayısının arttığını vurgulayarak, vicdan ve sorumluluk sahibi hiçbir ülkenin böyle bir trajedinin sürmesine izin veremeyeceğini söyledi.





BM Genel Kurulu'nun birkaç gün önce yapılan acil özel oturumunda, acil insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararın ezici çoğunlukla kabul edildiğini hatırlatan Vang, kararın uluslararası toplumun güçlü sesini yansıttığını ifade etti.





Vang, Filistin meselesinde iki devletli çözüm sürecine dönülmesi için en kısa sürede daha yetkili, geniş kapsamlı ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını desteklediklerini yineledi.





Filistin meselesinin temelinde Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarının iade ve garanti edilmemiş olmasının yattığını kaydeden Vang, meselenin ancak iki devletli çözüm ile halledilebileceğini vurguladı.





Çin'in Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendiğini belirten Vang, ülkesinin başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm taraflarla koordinasyonu güçlendireceğini, adaleti savunup ortak anlayışı pekiştireceğini, ayrıca çatışmaları yatıştırmak, sivilleri korumak, insani krizi hafifletmek ve barış sürecini yeniden başlatmak için aralıksız çaba sarf edeceğini kaydetti.







