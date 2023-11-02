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Çin'den İsrail'e ve destekçilerine tepki: Vicdanlı hiçbir ülke bu trajedilerin sürmesine izin veremez

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi ile İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Vang, "Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez" dedi.

16:21 - 2/11/2023 الخميس
Güncelleme: 16:35 - 2/11/2023 الخميس
AA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Uluslararası topluma ateşkes çağrısı

İki bakan da çatışmanın sona ermesi ve insani krizin önlenmesi için uluslararası çözüm çağrısında bulundu.


El Busaidi, Çin'in Filistin meselesine yönelik adil ve yapıcı tutumunu takdirle karşıladığını ifade ederek, Çin'in çatışmanın tüm taraflarına sürekli olarak itidal ve ateşkes çağrısında bulunduğunu ve Arap ülkeleri tarafından önerilen Birleşmiş Milletler kararına lehte oy verdiğini hatırlattı.


Bakan, bu duruşun adalet ve hakkaniyeti yansıttığını, Çin'in sorumluluk sahibi büyük ülke imajını ve uluslararası liderliğini ortaya koyduğunu söyledi.


Gazze'nin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna ve gelecek haftalarda daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin muhtemel olduğuna işaret eden El Busaidi, ateşkes sağlanması ve daha büyük bir insani krizin önlenmesi yönünde uzlaşıya varılması için BM Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşeni acilen yapması gerektiğini vurguladı.


Bu ay BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını devralan Çin'in önemli bir rol oynamasını beklediklerini söyleyen bakan, Umman'ın Çin ile son derece benzer bir tutuma sahip olduğunu, meselenin çözümünde diyaloğun tek yol olduğuna inandıklarını ve Ortadoğu'da barış sürecini en kısa sürede yeniden başlatmak istediklerini belirtti.


İsrail destekçilerine tepki gösterdi

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Vang ise Gazze'deki mevcut durumun her geçen gün kötüye gittiğini ve sivil kayıpların sayısının arttığını vurgulayarak, vicdan ve sorumluluk sahibi hiçbir ülkenin böyle bir trajedinin sürmesine izin veremeyeceğini söyledi.


BM Genel Kurulu'nun birkaç gün önce yapılan acil özel oturumunda, acil insani ateşkes çağrısında bulunan bir kararın ezici çoğunlukla kabul edildiğini hatırlatan Vang, kararın uluslararası toplumun güçlü sesini yansıttığını ifade etti.


Vang, Filistin meselesinde iki devletli çözüm sürecine dönülmesi için en kısa sürede daha yetkili, geniş kapsamlı ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanmasını desteklediklerini yineledi.


Filistin meselesinin temelinde Filistin halkının meşru hak ve çıkarlarının iade ve garanti edilmemiş olmasının yattığını kaydeden Vang, meselenin ancak iki devletli çözüm ile halledilebileceğini vurguladı.


Çin'in Çarşamba günü BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendiğini belirten Vang, ülkesinin başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm taraflarla koordinasyonu güçlendireceğini, adaleti savunup ortak anlayışı pekiştireceğini, ayrıca çatışmaları yatıştırmak, sivilleri korumak, insani krizi hafifletmek ve barış sürecini yeniden başlatmak için aralıksız çaba sarf edeceğini kaydetti.



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İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de katliamı tam 27. gündür aralıksız devam ediyor. Eli kanlı İsrail ordusu dün, Cibaliye Mülteci Kampı'nı 20 saat içinde ikinci kez bombaladı. Saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte ölenlerin sayısının 265 artarak 9 bin 61'e yükseldiğini bildirdi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sının ise kadın olduğu açıklandı. İsrail basını ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise "Bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır" dedi.

#Çin
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