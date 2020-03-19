Çin'den sonra bir ülkeden daha güzel haber: Son 24 saatte yeni koronavirüs vakası görülmedi

ZDF spikeri koronavirüs verilerini paylaştı: Alman nüfusunun 3'te 2'si enfekte olacak ve hastalanacak

Almanya'da yayın yapan ZDF kanalının ana haber spikeri Claus Kleber, önceki gün koronavirüsün önlenemez bir şekilde yayılacağına işaret eden verileri paylaştı. Kleber, uzmanların eldeki verilerden yola çıkarak vardığı sonuçları infografik üzerinden izleyicilere aktardı: “Bütün bu yaşananlar sonrasında anlaşılması gereken şudur. Artık mesele insanlarda virüsün yayılmasını engelleme değildir. Bu küresel bir salgındır ve artık durdurulamaz. Uzmanlar eldeki verilerden yola çıkarak şu sonuca varmaktadırlar. Alman nüfusunun 3'te 2'si virüsle enfekte olacak ve hastalanacaktır. Hastaların yüzde 80'ni hastalığı çok hafif veya hafif geçirecek. Yüzde 20'si tıbbi yardıma ihtiyaç duyacak, ve yüzde 6'sı yoğun bakımda tedavi edilecektir. Yüzde 6 çok değilmiş gibi gelse de bir milyondan fazla insan anlamına gelmektedir. Eğer şimdi virüsün doğal katlanarak yayılma hızına karşı önlem alınmazsa sağlık sistemi aşırı yüklenme nedeniyle çökecektir. Her şey bu eğrinin zamana yayılmasına, yani virüsün yayılma hızının yıl içinde geniş bir zaman dilimine dağıtılmasına bağlıdır. Böylelikle yine aynı sayıda kişi hasta olacak ama aynı anda değil, yavaş yavaş ve durum sakinleşecek. Herkes modern tıbbın imkanlarından en üst düzeyde istifade edebilecektir. Bu şu anki ana hedef, başlangıçta mümkün olduğunca az sayıda kişinin bu virüsü kapmasıdır. Bu yüzden el yıkama, mesafeyi koruma ve parti yapmamak, evde kalmak gibi küçük şeyler hayati önem taşımaktadır. Sadece kendiniz için değil, aynı zamanda özellikle hasta, yaşlı ve zayıflar için.'