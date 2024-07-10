Çin'e ait 37 askeri hava aracı kritik bölgede tespit edildi

Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın yaptığı "Birleştik-2024" ortak tatbikatında 4 bine yakın asker yer alacak. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinin askeri havaalanı ile askeri deniz üssü limanında tatbikat kapsamında ülkeye gelen Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın askeri birliklerini karşılama töreni düzenlendi. Askerlere, uçak pistinde geleneksel Kazak sofrasından lezzetler ikram edildi. "Birleştik-2024" adıyla yapılacak tatbikata Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan 4 bine yakın asker katılacak, ayrıca tatbikatta yaklaşık 700 askeri silah ve teçhizat kullanılacak. Bunun yanı sıra tatbikata Azerbaycan devriye ve orta çıkarma gemileri, Özbekistan ise askeri helikopterler gönderdi. Kazakistan'ın batısındaki "Oymaşa" poligonu ile bölgedeki deniz sahasında yapılacak tatbikatta çatışmayı ortadan kaldırmak için birlikler ortak operasyon düzenleyecek. Taktik operasyonları ise kara ve hava keşif grupları, deniz özel kuvvetleri, ordu ve ön cephe havacılık ekipleri, savaş gemileri ve tekneler, topçu ekipleri, saldırı ve tank birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında taktik atış dalı başta olmak üzere askeri uygulamalı ve taktik spor türlerinden yarışmaların yanı sıra kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Gelecek günlerde resmi açılış töreniyle başlayacak tatbikat 17 Temmuz'a kadar sürecek.