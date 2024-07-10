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Dünya

Çin'e ait 37 askeri hava aracı kritik bölgede tespit edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 37 askeri hava aracının tespit edildiği, bunlardan 36'sının Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hattı aştığı bildirildi.

10:36 - 10/07/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv
Tayvan Savunma Bakanlığı
nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait 37 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 37 askeri hava aracından 36'sının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği sahaya girdiği kaydedildi.



Ayrılık ve egemenlik ihtilafı devam ediyor


Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.


Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.



Türki devletler 4 bin personelle Kazakistan'da "Birleştik-2024" tatbikatı düzenliyor

Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın yaptığı "Birleştik-2024" ortak tatbikatında 4 bine yakın asker yer alacak. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi kıyısındaki Aktau kentinin askeri havaalanı ile askeri deniz üssü limanında tatbikat kapsamında ülkeye gelen Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın askeri birliklerini karşılama töreni düzenlendi. Askerlere, uçak pistinde geleneksel Kazak sofrasından lezzetler ikram edildi. "Birleştik-2024" adıyla yapılacak tatbikata Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan 4 bine yakın asker katılacak, ayrıca tatbikatta yaklaşık 700 askeri silah ve teçhizat kullanılacak. Bunun yanı sıra tatbikata Azerbaycan devriye ve orta çıkarma gemileri, Özbekistan ise askeri helikopterler gönderdi. Kazakistan'ın batısındaki "Oymaşa" poligonu ile bölgedeki deniz sahasında yapılacak tatbikatta çatışmayı ortadan kaldırmak için birlikler ortak operasyon düzenleyecek. Taktik operasyonları ise kara ve hava keşif grupları, deniz özel kuvvetleri, ordu ve ön cephe havacılık ekipleri, savaş gemileri ve tekneler, topçu ekipleri, saldırı ve tank birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında taktik atış dalı başta olmak üzere askeri uygulamalı ve taktik spor türlerinden yarışmaların yanı sıra kültürel etkinlikler de düzenlenecek. Gelecek günlerde resmi açılış töreniyle başlayacak tatbikat 17 Temmuz'a kadar sürecek.


#Tayvan
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#Çin
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