Dünya Çine bir koronavirüs suçlaması da İrandan Yanlış bilgiler verdiniz
ASYA

Çin'e bir koronavirüs suçlaması da İran'dan: Yanlış bilgiler verdiniz

İran'da Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mahrez, yeni tip koronavirüsle ilgili Çin makamlarının doğru rakam ve bilgi vermediğini savundu.

Haber Merkezi AA
Çin hükümeti eleştirilerin hedefinde.
Çin hükümeti eleştirilerin hedefinde.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, Mahrez, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı." açıklamasını destekledi.

Mahrez, şunları söyledi:

  • "Çin'den doğru istatistik ve bilgiler vermesi beklenemez. (Çinliler) Birçok makaleyi geri çektiler. Onların verdiği rakamlar ve bilgiler çok doğru değildi. Kovid-19'un ölümcüllüğü ve bulaşıcılığı, bu hastalığın Çin yönetiminin söylediğinin ötesinde bir şey olduğunu ortaya koydu."

Kovid-19'un çıkış yerinin Çin'de sadece Vuhan kenti olmasıyla ilgili bilgilerin de sorgulanması gerektiğini dile getiren Mahrez, "Biz bu hastalığın Çin'de sona erip ermediğini bilmiyoruz. Onların bilimsel çalışmalarıyla ilgili geçmiş göz önüne alındığında verdikleri rakamlara da güven olmaz. Hastalığın yayılması Çin'in verdiği bilgilerden daha korkutucudur." diye konuştu.

"HERKES HASTALIĞIN GRİPTEN DAHA HAFİF OLDUĞUNU ZANNETTİ"

Cihanpur, dünkü yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Çin, Kovid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı. Bu hastalığa yakalanan ülkeler, Çin'in açıklamalarını göz önüne alarak, hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannetti." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 739'a, vaka sayısı ise 60 bin 500'e ulaştı.

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