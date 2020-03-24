Dünya Çine Koronavirüsten sonra Hantavirüs şoku 1 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Çin'e Koronavirüsten sonra Hantavirüs şoku: 1 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünya Koronavirüs tehlikesi ile mücadele ederken Çin'de ortaya çıkan başka bir virüs vakası herkesi şoka uğrattı. Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yolcunun virüs testinin pozitif çıkması sonucu otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı. Hantavirüs, Koronavirüsün aksine yeni bir virüs türü değil ve insandan insana temas yoluyla bulaşmıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs nedeniyle Çin'de 3 bin 277 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle Çin'de 3 bin 277 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 120 ülkeye yayılan ve 16 binden fazla insanın yaşamına mal olan Koronavirüs şokunu atlamamışken, Çin'de çıkan başka bir virüs vakası yetkilileri alarma geçirdi. Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi Hantavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Otobüsteki diğer 32 yolcu da karantinaya alındı.

Koronavirüs ve Hantavirüs arasında bazı benzerlikler bulunsa da iki virüs birbirinden oldukça farklı. Koronavirüs yeni bir virüs türüyken Hantavirüs dünyada halihazırda bulunan bir virüs türü. Koronavirüsün aksine temas yoluyla insandan insana geçmeyen Hantavirüs kemirgen hayvanlarla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs Koronavirüsün aksine temasla insandan insana geçmiyor. Hantavirüs kemirgen sınıfındaki hayvanların dışkı, idrar veya yumurtalarına dokunma yoluyla bulaşabiliyor.

Hantavirusun inek, tavuk gibi çiftlik hayvanları veya kedi, köpek gibi ev hayvanları tarafından taşınmıyor.Ancak bu hayvanlar kemiricilerle temas halindeyse onların çıkartılarını taşıyarak aracılık yapabiliyorlar.

Hantavirüs belirtileri

Erken belirtiler: Yorgunluk, ateş, kalça, sırt, omuz gibi büyük kas gruplarında ağrı. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, kuma, bulantı gibi nonspesifik semptomlar.

Geç belirtiler: Hastalığın başlangıcından 4-10 gün sonra, Hantavirüs Pulmoner Sendromu tablosu gelişiyor. Akciğer ödemi ve buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı gibi geç bulguları görülüyor.

Kuluçka dönemi hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte kuluçka süresi 12 ila 21 gün.

Hantavirüs tedavi yöntemi

Hantavirus enfeksiyonun aşısı veya tedavisi yok. Virüse yakalanan hastaların hayati fonksiyonlarının desteklenmesi gerekiyor.

Hantavirüsten korunmak için uzmanlar kapı ve pencerelere sineklik konulmasını, depolarda fareler gibi kemirgenlere yaşam alanı olabilecek eşyaların saklanmamasını, hijyen tedbirlerine özen gösterilmesini öneriyor.

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