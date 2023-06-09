Çin'in ABD'yi izlemek için üs kuracağı iddiası: Küba'dan yalanlama geldi

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, basına yaptığı açıklamada, haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirterek, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarının haklı çıkartılması amacıyla bu tarz haberlerin kasıtlı şekilde yayıldığını bildirdi.





ABD'nin "asılsız" ve "safsata" iddialarla adayı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurgulayan Cossio, "ABD'li yetkililer, bu tür iftiraları sıklıkla uyduruyor. Görünüşe göre bunu yapan istihbarattır. Küba'ya yönelik ABD düşmanlığı, insanlığa zarar veren aşırı ve acımasız önlemlerin, hiçbir şekilde haklı gösterilecek bir yanı yok." ifadelerini kullandı.

Cossio, Küba hükümetinin, ABD'nin Guantanamo'daki üssü dahil olmak üzere Latin Amerika ve Karayipler'deki "her türlü askeri varlığını" reddettiğini sözlerine ekledi.





- Çin'in ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracağı iddiası





Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, "yüksek derecede gizli istihbarata aşina ABD'li yetkililere" dayandırdığı haberinde, Çin'in, Küba'da elektronik bir gizli dinleme tesisi kurmak üzere Havana ile gizli anlaşmaya vardığı öne sürüldü.





Buna göre Çin istihbarat servisleri, ABD'nin Florida eyaletinden yaklaşık 100 mil (161 kilometre) uzaklıktaki Küba'da gizli bir dinleme tesisi kurarak, ABD'nin birçok askeri üssünün bulunduğu güneydoğu eyaletlerindeki e-posta, telefon görüşmeleri ve uydu iletileri gibi elektronik iletişimin yanı sıra gemi trafiğini de izleyebilecek.

Bunun karşılığında ise Çin, nakit sıkıntısı çeken Küba'ya "birkaç milyar dolar" ödeyecek. WSJ haberinde iki ülkenin bu çerçevede "prensipte" anlaşmaya vardığı iddia edildi.





Haberde ayrıca Pekin-Havana hattındaki bu gelişmenin Joe Biden yönetimini alarma geçirdiği ileri sürüldü.





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, bu haberle ilgili özel yorum yapmaktan kaçınsa da Çin'in ABD dahil dünya çapında askeri amaçlar için kullanılabilecek altyapı yatırım faaliyetlerinde bulunduğunun farkında olduklarını söyledi.





Kirby, Çin'in bu gibi faaliyetlerini yakından izlediklerini ve buna karşı koymak için de gerekli adımları hem ABD'de hem de dünya genelinde attıklarını belirtti.











