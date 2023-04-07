Çin'in Macron ve Leyen'i ağırladığı toplantıdaki masa alay konusu oldu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ağırlandı.
Toplantıya damga vuran masa
Macron, Leyen ve Şi, üçlü toplantı düzenledi. Toplantının yapıldığı yuvarlak masa gündem oldu.
Üç isim arasındaki mesafe göze çarptı. Ortaya çıkan tablo, akıllara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu getirdi.
Akıllara Putin'in tavrını getirdi
Putin, Ukrayna ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Macron'un yanı sıra Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etmiş, görüşmeler uzun bir masanın etrafında yapılmıştı.
Avrupalı liderlerle 'mesafeli' görüşme
Söz konusu kareler, dünya gündeminde uzun süre konuşulmuş, Putin'in Avrupalı liderlere mesafeli olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Benzer yorumlar, Çinli liderin Avrupalı misafirlerine tutumunun ardından da geldi.
Pekin'de üçlü toplantı
Leyen, toplantıda yaptığı konuşmada, Başkan Şi ile ortak toplantının, ekonomik ilişkilerdeki dengesizlikleri ele almak, Rusya'nın savaşı ve iklim değişimi gibi acil küresel meselelerde iş birliğini değerlendirmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Macron ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes konusunda Çin'in önemli bir rol üstlenebileceğini dile getirdi ve "Bu konuda ilerleme kaydetmek için geldim." dedi.