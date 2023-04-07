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Dünya

Çin'in Macron ve Leyen'i ağırladığı toplantıdaki masa alay konusu oldu

Avrupa'dan Çin'e üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Macron ve Leyen'e yönelik tavrı, akıllara Rusya Devlet Başkanı Putin'in masa uygulamasını getirdi.

12:15 . 7/04/2023 Cuma
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Çin'in Macron ve Leyen'i ağırladığı toplantıdaki masa alay konusu oldu.

Çin'in Macron ve Leyen'i ağırladığı toplantıdaki masa alay konusu oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ağırlandı.

Toplantıya damga vuran masa

Macron, Leyen ve Şi, üçlü toplantı düzenledi. Toplantının yapıldığı yuvarlak masa gündem oldu.

Üç isim arasındaki mesafe göze çarptı. Ortaya çıkan tablo, akıllara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunu getirdi.

Akıllara Putin'in tavrını getirdi

Putin, Ukrayna ile gerilimin tırmandığı bir dönemde Macron'un yanı sıra Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etmiş, görüşmeler uzun bir masanın etrafında yapılmıştı.

Avrupalı liderlerle 'mesafeli' görüşme

Söz konusu kareler, dünya gündeminde uzun süre konuşulmuş, Putin'in Avrupalı liderlere mesafeli olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Benzer yorumlar, Çinli liderin Avrupalı misafirlerine tutumunun ardından da geldi.

Pekin'de üçlü toplantı

Leyen, toplantıda yaptığı konuşmada, Başkan Şi ile ortak toplantının, ekonomik ilişkilerdeki dengesizlikleri ele almak, Rusya'nın savaşı ve iklim değişimi gibi acil küresel meselelerde iş birliğini değerlendirmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Macron ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes konusunda Çin'in önemli bir rol üstlenebileceğini dile getirdi ve "Bu konuda ilerleme kaydetmek için geldim." dedi.




#Çin
#Şi Cinping
#Emmenuel Macron
35 dakika önce
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