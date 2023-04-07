Çin'in Macron ve Leyen'i ağırladığı toplantıdaki masa alay konusu oldu.

Leyen, toplantıda yaptığı konuşmada, Başkan Şi ile ortak toplantının, ekonomik ilişkilerdeki dengesizlikleri ele almak, Rusya'nın savaşı ve iklim değişimi gibi acil küresel meselelerde iş birliğini değerlendirmek için bir fırsat olduğunu söyledi. Macron ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes konusunda Çin'in önemli bir rol üstlenebileceğini dile getirdi ve "Bu konuda ilerleme kaydetmek için geldim." dedi.