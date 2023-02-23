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Dünya

Çinli sosyal medya platformuna karşı yeni hamle: Avrupa Birliği kurumlarında TikTok yasağı genişliyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun çalışanlarına TikTok'u yasaklamasının ardından AB Konseyi de kurumsal cihazlardan Çinli sosyal medya platformunun uygulamasını kaldırma kararı aldı.

20:43 . 23/02/2023 Perşembe
AA
AB Konseyi, kurumsal cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi.

AB Konseyi, kurumsal cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından AB Komisyonu'nun çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamasının ardından AB Konseyi de benzer bir karar aldı.

AB Konseyi yetkilileri, kurumsal cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi.



Ayrıca AB Konseyi'nin, çalışanların kurumsal ağlara bağlantı sağladıkları kişisel cihazlarından da uygulamayı silmelerini isteyeceği belirtildi.

Konseyin diğer AB kurumlarıyla yakın işbirliği içinde siber güvenlik tedbirlerini sürekli güncel tutmaya devam edeceği kaydedildi.



AB kurumlarından ilk olarak AB Komisyonu, çalışanlarının özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmalarını istemişti. Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir tedbir alması bekleniyor.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor. ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.



#AB
#AB Konseyi
#siber güvenlik
#Tiktok
#yasak
#TikTok
#Avrupa Birliği (AB)
1 saat önce
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Çinli sosyal medya platformuna karşı yeni hamle: Avrupa Birliği kurumlarında TikTok yasağı genişliyor
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